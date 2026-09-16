Mahmud Abás trata con Egipto y L.Árabe situación en territorio palestino y reconciliación

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El Cairo, 16 sep (EFE).- El presidente palestino, Mahmud Abás, aborda este miércoles con el mandatario egipcio, Abdelfatah al Sisi, y el secretario general de la Liga Árabe, Nabil Fahmy, la situación en los territorios palestinos y la reconciliación de cara a las elecciones palestinas, previstas para noviembre.

Según un comunicado de Presidencia de Egipto, la visita de Abás se produce "en el marco de las consultas en curso con Egipto sobre diversos temas de interés común, principalmente la cuestión palestina", y las conversaciones "abordarán las relaciones bilaterales y los últimos acontecimientos en asuntos regionales e internacionales".

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Al Sisi y Abás conversarán asimismo sobre los contactos mantenidos por El Cairo "en cooperación con socios regionales e internacionales, para proteger y asistir al pueblo palestino, reconstruir lo destruido por la guerra y movilizar los esfuerzos para poner fin a la ocupación israelí de territorios palestinos", entre otros temas, según la agencia oficial palestina, Wafa.

El líder palestino, que arribó a la capital egipcia en la tarde de ayer martes en una visita de dos días, la primera que realiza a capital egipcia desde finales de 2024, tiene previsto reunirse hoy también con el máximo responsable de la Liga Árabe para abordar asuntos similares.

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Egipto, clave mediador junto a Catar y Turquía en el acuerdo de tregua en Gaza entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás, acogió y medió en los últimos meses varias reuniones entre facciones palestinas en busca de una reconciliación que ponga fin a la división generalizada entre los palestinos desde 2007.

Esos contactos se producen pocas semanas antes de las elecciones palestinas, convocadas para el 28 de noviembre en Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este, ocupada por Israel.

De concretarse los comicios de noviembre renovarán el Consejo Legislativo Palestino (Parlamento) por primera vez en dos décadas, pues la última votación tuvo lugar en enero de 2006, y fueron seguidas por la división entre Hamás y Fatah que en 2007 puso fin al control de la ANP en Gaza. EFE

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