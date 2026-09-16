La ministra de Igualdad preside este viernes en Toledo el V Foro Iberoamericano de Género

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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, preside este viernes en Toledo el V Foro Iberoamericano de Género, que se celebrará en el Hotel Eurostars Palacio Buenavista.

Tal y como ha informado el departamento de Redondo, la ministra asiste a este foro, que reúne este jueves y viernes a las máximas autoridades de los mecanismos de adelanto de las mujeres de los 22 países iberoamericanos, junto con representantes de organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres.

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Se darán cita organismos internacionales y actores estratégicos de la cooperación regional, con el objetivo de consolidar una agenda común orientada al fortalecimiento de la igualdad de género, la democracia y la participación sustantiva de las mujeres en Iberoamérica.