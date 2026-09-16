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La Guardia Civil identifica al titular de una página web que comercializaba armas prohibidas para particulares

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La Guardia Civil, a través de la Intervención de Armas y Explosivos de la CiberComandancia, ha llevado a cabo una actuación en materia de seguridad pública y control de armas que ha permitido identificar al titular de una página web dedicada a la comercialización de artículos prohibidos y armas cuya tenencia está prohibida a particulares.

La Intervención de Armas y Explosivos de la CiberComandancia, a través de labores de ciberpatrullaje, detectó la existencia de un sitio web dedicado a la compraventa al por menor de diferentes artículos relacionados con armas. Entre los productos ofertados figuraban cuchillos karambit (de hoja curva en forma de garra), cuchillos arrojadizos, machetes y defensas extensibles, publicitados mediante catálogos correspondientes a Polonia, Austria y España.

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La página ofrecía la posibilidad, como intermediaria, de adquirir los productos de forma online, pese a que no disponía de stock propio de los diferentes artículos prohibidos anunciados.

Según la información disponible, los pedidos eran enviados al comprador mediante empresas de transporte desde Polonia, Austria o República Checa, explican desde la Guardia Civil.

El personal especializado, en materia de armas, explosivos y productor pirotécnicos de la CiberComandancia, llevó a cabo un análisis técnico del sitio web y de los productos ofertados, constatando la comercialización directamente al público en general de artículos cuya tenencia está prohibida a particulares conforme a la normativa española.

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Durante las actuaciones se estableció la necesidad de coordinar las investigaciones con la Intervención de Armas y Explosivos de Pamplona con el objetivo de lograr la plena identificación del responsable de la página y determinar las medidas cautelares procedentes.

Como resultado de las actuaciones realizadas, se consiguió identificar plenamente al titular del sitio web, un varón vecino de Navarra, y se procedió al bloqueo temporal de la página, quedando condicionada su reapertura a la retirada de la totalidad de los artículos prohibidos.

La página únicamente podrá reanudar su actividad cuando los productos publicitados con fines de comercialización se ajusten a la legalidad vigente en España, garantizando así la protección de la seguridad ciudadana y el cumplimiento de la normativa aplicable. Como consecuencia de lo actuado los hechos han sido propuestos para la sanción administrativa ante la Delegación del Gobierno en Navarra.

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