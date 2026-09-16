La argentina Central Puerto vende su participación en la minera canadiense AbraSilver

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Buenos Aires, 16 sep (EFE).- La empresa argentina Central Puerto, cuya cartera de activos está centrada en la generación de electricidad, anunció este miércoles la venta de su participación en la minera canadiense AbraSilver.

En una nota remitida a los mercados de Argentina, Central Puerto dijo que, tras una revisión de su inversión en AbraSilver, "se concluyó que la participación accionaria en dicha sociedad dejó de revestir carácter estratégico".

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"Como consecuencia de ello, se ha procedido a la venta del cien por ciento de la tenencia accionaria en AbraSilver", informó la compañía argentina, que no reveló el nombre del comprador.

Central Puerto, cuyas acciones cotizan en las bolsas de Nueva York y Buenos Aires, compró en abril de 2024 una participación minoritaria en AbraSilver por 35,7 millones de dólares canadienses (25,3 millones de dólares estadounidenses al tipo de cambio actual).

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Ahora vendió su participación por 228,4 millones de dólares canadienses, dando una ganancia de 192,6 millones de dólares canadienses.

Con los fondos resultantes de la venta, el directorio de Central Puerto resolvió proceder al pago de un dividendo extraordinario en efectivo a los accionistas.

AbraSilver, cuyas acciones cotizan en la bolsa de Canadá, tiene entre sus principales activos el proyecto de plata y oro Diablillos, ubicado en el noroeste argentino. EFE