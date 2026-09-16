Exgobernador boliviano jura como embajador en Paraguay para crear "relación estratégica"

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La Paz, 16 sep (EFE).- El político y exgobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, juró este miércoles como embajador de Bolivia ante la República de Paraguay con el propósito de mantener una "embajada activa" y luchar de forma conjunta "contra el narcotráfico y la trata de personas", entre otros delitos.

El acto de juramento se realizó en el salón principal del Ministerio de Relaciones Exteriores, en La Paz, con la presencia del titular de esa cartera, Héctor Huanca; el embajador de Paraguay en Bolivia, Enrique Guerrero, y otras autoridades diplomáticas.

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Huanca afirmó que Bolivia y Paraguay "tienen mucho más que compartir que sus fronteras" y mencionó que tienen la oportunidad de construir "una relación estratégica alrededor de la producción, el comercio, la inversión y la energía".

"Queremos una embajada activa, presente, capaz de identificar oportunidades y convertirlas en resultados, (...) que dialogue con el Gobierno paraguayo, pero también con sus productores, inversores, sus instituciones y su sociedad", le dijo el canciller al nuevo embajador.

Por su parte, Camacho resaltó que es el primer embajador designado del Gobierno de Rodrigo Paz, de quien es aliado político, y que el reto desde ahora es "poder tener una salida al mar a través de Puerto Bush, generar una integración carretera entre Paraguay, Brasil y Bolivia".

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"Vamos a luchar de manera frontal contra el narcotráfico, la inseguridad, la trata de personas", expresó Camacho.

El político y líder de la alianza Creemos fue gobernador de Santa Cruz, la mayor región y motor económico de Bolivia en dos ocasiones, de 2021 a 2024 y de 2025 a 2026. Parte de su primer y segundo mandato lo ejerció desde la cárcel.

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El exlider opositor a los gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) fue capturado en diciembre de 2022 acusado por terrorismo, cohecho y seducción de tropas, por liderar las protestas ciudadanas, cuando era presidente del Comité Cívico de Santa Cruz que denunció fraude electoral a favor del expresidente Evo Morales (2006-2019) en las frustradas elecciones de 2019.

Morales renunció entonces denunciando un "golpe de Estado" en su contra.

Camacho recuperó su libertad en agosto de 2025, después de que la justicia de Bolivia levantara la prisión preventiva en varios casos abiertos en su contra.

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(foto)