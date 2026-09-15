Temas del día de EFE Internacional del martes, 15 de septiembre de 2026 (14:00 GMT)

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DESTACADOS

YEMEN CONFLICTO

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Saná - Los rebeldes hutíes del Yemen avanzan en varios frentes del país pese a la resistencia de las tropas del Gobierno internacionalmente reconocido, en medio de su intensificación de los ataques transfronterizos contra Arabia Saudí y del bloqueo a la navegación del mayor productor de petróleo de la OPEP en el mar Rojo.

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- Más de 2.500 personas han huido desde la pasada semana de Yemen a Yibuti por el empeoramiento del conflicto en el país, según el Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).

- El portavoz militar saudí, Turki al Maliki, confirmó este martes que los rebeldes hutíes del Yemen atacaron ayer lunes con misiles balísticos y drones tres ciudades en el sur de Arabia Saudí y causaron heridas a trece personas, mientras que siete casas y dos vehículos quedaron dañados.

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BRASIL CORRUPCIÓN

Brasilia - El pleno de la Corte Suprema de Brasil, inmerso en una grave crisis institucional, analiza las sospechas sobre uno de sus jueces, Alexandre de Moraes, por su cercanía con un banquero encarcelado por un fraude millonario.

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VENEZUELA DIÁLOGO

Caracas.- La delegación opositora en el diálogo promovido por Estados Unidos y el chavismo está en Venezuela con la intención de un segundo ciclo de conversaciones en el que esperan continuar con el tema del Tribunal Superior de Justicia e incluir en la agenda las garantías civiles y políticas y la libertad de expresión.

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NICK REINER Los Ángeles (EE.UU.) - Nick Reiner, hijo del aclamado director de Hollywood Rob Reiner y de Michele Reiner, se enfrenta en California a una audiencia preliminar clave para determinar si existen suficientes pruebas para avanzar en el juicio por el doble asesinato de sus padres, por el que podría se condenado a cadena perpetua sin libertad condicional o a la pena de muerte.

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ADEMÁS

IRÁN GUERRA |Teherán - El bloqueo del estrecho de Ormuz continúa pese a los esfuerzos regionales para tratar de abrir la vía marítima que permanece bloqueada y está haciendo dispararse los precios del petróleo. (Texto)

EEUU ELECCIONES |Washington.- El ciclo de primarias que comenzó en marzo para elegir a los candidatos de las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre concluye este martes con las votaciones de Delaware. (Texto)

MÉXICO VIOLENCIA |Ciudad de México.- Las autoridades mexicanas continúan la investigación del asesinato el sábado de la estudiante española, Claudia Tacoronte, quien estaba de intercambio universitario en el estado de Morelos, y que se ha convertido en la cuarta alumna de ese centro docente asesinada en apenas siete meses, algo que ha vuelto a remarcar la crisis de violencia que sufren grandes partes de México. (Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)

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INTELIGENCIA ARTIFICIAL | Nueva York.- Pese al inédito consenso entre los principales gigantes tecnológicos de EE.UU. para pedir que se frene el avance de la Inteligencia Artificial y se cree un marco de seguridad común, expertos ven improbable que Washington apruebe una regulación federal a corto plazo debido al ciclo electoral y a la negativa de la Administración de Donald Trump a ceder terreno ante la competencia de China. (Texto)(Foto)

- La necesidad de reforzar la supervisión humana, los mecanismos de seguridad y la cooperación internacional ante los riesgos de la inteligencia artificial (IA) fueron algunos de los puntos en los que coincidieron expertos reunidos este martes en Pekín en un foro de seguridad, y también rechazaron que los países deban elegir entre China y Estados Unidos en esta tecnología. (foto)(vídeo)(audio)

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- Estados Unidos y China miden sus fuerzas en el sector de la inteligencia artificial con dos enfoques opuestos: mientras grandes empresas estadounidenses abogan por un modelo cerrado y la autorregulación, Pekín defiende los códigos abiertos y el cumplimiento de normativas estatales. (Texto)

- El senador estadounidense Bernie Sanders y el exasesor de la Casa Blanca Steve Bannon promueven una iniciativa para que la IA esté controlada por humanos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU VENEZUELA | Miami (EE.UU.)- El exministro venezolano Alex Saab, señalado por EE.UU. como presunto testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, tiene previsto comparecer este martes ante un tribunal federal de Miami, donde se espera que se declare culpable de los cargos de lavado de dinero que enfrenta tras su deportación desde Venezuela en mayo. (Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)

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NUESTROS TEMAS

MALVINAS SOCIEDAD | Islas Malvinas - En las calles de las islas Malvinas, con apenas 3.600 habitantes y que se asemejan a una zona rural británica, el inglés de los locales convive con el español de una nutrida comunidad latinoamericana, pero también con el tagalo, el afrikáans y otros idiomas traídos por migrantes llegados desde más de 70 países en busca de oportunidades. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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LÍBANO GUERRA | Beirut - Subida a una grúa en un aparcamiento de Beirut, protegida del calor por una sombrilla y con los botes de pintura y los pinceles a mano, la artista mexicana Paola Delfín pinta unas líneas, se aleja para revisarlas desde lejos y vuelve a acercarse a la fachada. Por Edgar Gutiérrez (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

12:30 GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL AGRICULTURA.- El Gobierno de Brasil, uno de los mayores productores y exportadores de alimentos del mundo, divulga una nueva proyección para la cosecha agrícola de 2026.

12:30 GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL COMERCIO.- El Gobierno divulga el crecimiento de las ventas del comercio minorista de Brasil en julio. (Texto)

13:45 GMT.- Toronto.- CANADÁ ECONOMÍA.- El primer ministro canadiense, Mark Carney, pronuncia este martes en Toronto un discurso en la primera Cumbre de Inversión de Canadá, que reúne a grandes inversores internacionales y empresarios, y con la que su Gobierno pretende acelerar la llegada de capital extranjero y avanzar hacia su objetivo de movilizar un billón de dólares canadienses en inversiones en cinco años. (Texto)

14:00 GMT.- Montevideo - URUGUAY CARNE - En el marco de la Expo Prado, principal feria agroindustrial y ganadera de Uruguay, el Instituto Nacional de Carnes organiza un encuentro en el que se abordará la situación del comercio de carne en el mundo actual.

16:00 GMT.- Nueva York.- EEUU MODA.- La firma de moda estadounidense Collina Strada, que apuesta por la sostenibilidad con el uso de telas sobrantes y textiles reciclados, presenta su nueva colección en un museo de esculturas al aire libre en una montaña de Nueva York, Storm King. Storm King

16:15 GMT.- Toronto.- FESTIVAL TORONTO.- El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) proyecta ante el público "Hermanas" ("Sisters"), película española dirigida por Ione Hernández y con Elena Anaya y Emma Suárez en el reparto. (Texto)

21:45 GMT.- Toronto.- FESTIVAL TORONTO.- El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) proyecta ante el público "La bola negra" ("The Black Ball"), coproducción hispano-francesa dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, con Penélope Cruz, Glenn Close, Guitarricadelafuente y Miguel Bernardeau. (Texto)

Miami.- EEUU VENEZUELA.- El exministro venezolano Alex Saab, señalado por EE.UU. como presunto testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, tiene previsto comparecer este martes ante un tribunal federal de Miami, donde se espera que se declare culpable de los cargos de lavado de dinero que enfrenta tras su deportación desde Venezuela en mayo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA DIÁLOGO.- La delegación opositora en el diálogo promovido por Estados Unidos y el chavismo celebran el segundo ciclo de conversaciones en el que esperan continuar con el tema del Tribunal Superior de Justicia e incluir en la agenda las garantías civiles y políticas y la libertad de expresión. (Texto)

Houston.- EEUU ENERGÍA.- Estados Unidos acoge las reuniones ministeriales de Energía del G20 hasta este miércoles en Houston, Texas, (Texto)

Washington.- EEUU ELECCIONES.- Delaware es el último estado en celebrar las primarias que comenzaron en marzo en Estados Unidos para elegir a los candidatos de las elecciones de noviembre al Congreso.

Tegucigalpa.- HONDURAS INDEPENDENCIA.- Conmemoración de los 205 años de la independencia de Honduras de la Corona española, con una jornada que encabezará el presidente del país, Nasry Asfura. (Texto) (Foto) (Vídeo)

San Salvador.- CENTROAMÉRICA INDEPENDENCIA.- Salvadoreños aprovechan este martes la conmemoración del 205 aniversario de la independencia centroamericana de España para manifestarse en contra de diferentes medidas y acciones del presidente Nayib Bukele. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Toronto.- FESTIVAL TORONTO.- El Everest y las heridas de la guerra de Irak centran este martes las Galas del TIFF con "Tenzing", sobre la histórica ascensión de Tenzing Norgay y Edmund Hillary, y "Atonement", un drama sobre las consecuencias de un ataque de soldados estadounidenses contra una familia iraquí. (Texto)

Brasilia.- BRASIL CORRUPCIÓN.- El pleno de la Corte Suprema de Brasil, inmerso en una grave crisis institucional, analiza las sospechas sobre uno de sus jueces, Alexandre de Moraes, por su cercanía con un banquero encarcelado por un fraude millonario (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santo Domingo.- IBEROAMERICA MUSEOS.- Duodécima edición del Encuentro Iberoamericano de Museos, una cita que reúne a profesionales del sector para analizar los principales desafíos de las instituciones museísticas y fortalecer la cooperación regional (Texto) (Foto)

Lima.- PERÚ PRODUCCIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presenta el informe sobre Producción Nacional hasta julio de 2026. (Texto)

Los Ángeles.- NICK REINER.- Nick Reiner, hijo del aclamado director de Hollywood Rob Reiner y de Michele Reiner, se enfrenta en California a una audiencia preliminar clave para determinar si existen suficientes pruebas para avanzar a juicio por el doble asesinato de sus padres, crimen por el cual podría recibir cadena perpetua sin libertad condicional o la pena de muerte.

Washington.- RESERVA FEDERAL.- El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal inicia su reunión sobre política monetaria de dos días de duración. (Texto)

Europa

14:30 GMT.- Berlín.- ALEMANIA IRAK.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con el primer ministro iraquí, Ali Faleh al Zaidi. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:30 GMT.- Berlín.- ALEMANIA POLÍTICA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, mantiene un encuentro e intercambiará ideas con jóvenes en la Fundación Konrad Adenauer, con motivo del 150 aniversario del nacimiento del excanciller de Alemania.

Bruselas.- UE EMPLEO.- La Comisión Europea presenta el paquete de movilidad laboral justa, que incluirá medidas para simplificar la contratación transfronteriza de trabajadores y la portabilidad de sistemas sanitarios y de seguridad social entre Estados miembros. (Texto)

Lisboa.- PORTUGAL LITERATURA.- Celebración los días 15 y 16 de septiembre de la cuarta edición de BOOK 2.0 #ElFuturoDeLaLectura, organizado por la Asociación Portuguesa de Editores y Libreros (APEL). Centro Cultural de Belém Roma.- ITALIA ESPAÑA.- Se cumplen los 15 días de la prórroga de los controles fronterizos decretados por Italia para los viajeros procedentes de España (Texto)

14:00 GMT.- Madrid.- ALEJANDRO SANZ.- Entrevista con Alejandro Sanz y el dramaturgo Álvaro Tato por el estreno de 'El alma al aire', el musical de Stage Entertainment centrado en las canciones del famoso intérprete y compositor madrileño.(Texto) (Vídeo)

Oriente Medio

16:00 GMT.- Beirut .- ISRAEL LÍBANO.- Manifestación para denunciar la destrucción de las aldeas del sur de Líbano y exigir la retirada completa de las tropas israelíes. Lugar: Dahiye (suburbios del sur de Beirut). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Riad.- UNESCO IA.- El IV Foro Global sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la UNESCO celebra hoy su segunda jornada en Riad, en el marco de un encuentro internacional centrado en el desarrollo responsable y la gobernanza de la tecnología. (Texto)

Dubái.- EMIRATOS PRENSA.- Dubái acoge desde hoy la primera jornada y apertura de la Cumbre Árabe de Medios 2026 (Arab Media Summit), el mayor evento del sector en la región organizado por el Dubai Press Club, que reúne en el Dubai World Trade Centre a líderes, periodistas y creadores de contenido. (Texto)

Riad.- ARABIA SAUDÍ ESPAÑA.- La segunda jornada del Riyadh Global Medical Biotechnology Summit centra sus sesiones en la investigación biomédica y las oportunidades de cooperación bilateral, con la actividad técnica y comercial del Pabellón de España como eje del intercambio entre empresas biotecnológicas españolas y el ecosistema de Arabia Saudí. (Texto)

Jerusalén.- ISRAEL.- Se cumplen seis años de la firma de los Acuerdos de Abraham, auspiciados por EE.UU., para la normalización de relaciones entre Israel y países árabes e Islámicos.

Asia

Bangkok.- TAILANDIA TURISMO.- Entra en vigor una nueva normativa en Tailandia que reduce la exención de visado de entrada gratuito de un máximo de 30 para los ciudadanos de unos 60 países, que incluye a España.

Redacción EFE Internacional (34)913 46 71 00

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