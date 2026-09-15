Seúl revisará sus recomendaciones de ciberseguridad de IA tras el jaqueo a Hugging Face

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Seúl, 15 sep (EFE).- Las autoridades de Corea del Sur revisarán sus recomendaciones de ciberseguridad relacionadas con la inteligencia artificial (IA) para reflejar el desarrollo de modelos capaces de operar de manera autónoma, tras el ciberataque de varios modelos de OpenAI a la empresa Hugging Face en julio.

La Agencia de Seguridad e Internet surcoreana (KISA) confirmó a EFE que planea revisar su "Guía de Seguridad de IA", publicada el año pasado para cubrir los riesgos de los servicios de inteligencia artificial con capacidad de acción autónoma.

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Según la agencia, parte del Ministerio de Ciencia de Corea del Sur, la nueva guía incluirá también medidas de control para la IA física, que utiliza modelos para operar maquinaria o sistemas en el mundo real y se ha convertido en uno de los focos de inversión de las autoridades surcoreanas.

La noticia llega en pleno debate sobre la velocidad del desarrollo de nuevos modelos de IA, después de que los responsables de las estadounidenses Anthropic y OpenAI, dos de las principales firmas del sector, pidieran ralentizar el ritmo por los riesgos a la seguridad.

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Esta petición, con todo, ha sido criticada por el presidente estadounidense, Donald Trump, con el argumento de que Washington no puede permitir que China tome ventaja.

Pekín, por su parte, acusó a parte de la comunidad tecnológica estadounidense de esconder tras su llamamiento a la prudencia un "manual de guerra fría" contra la IA china, en un editorial del oficialista Global Times que asegura que la petición de las firmas estadounidenses contiene una "agenda oculta" para "estrangular" el desarrollo chino.

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En julio, una combinación de modelos de OpenAI que estaban siendo evaluados lograron salir del entorno de pruebas en el que se encontraban, acceder a internet y entrar en la plataforma de aprendizaje Hugging Face, sin que la empresa supiera lo que había ocurrido.

El ciberataque, sin precedentes, sirvió para impulsar el debate sobre la regulación y la supervisión de la inteligencia artificial. EFE