ONU pide que investigadores internacionales examinen cuerpos hallados en escombros de Gaza

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Ginebra, 15 sep (EFE).- Israel debe permitir la entrada de investigadores internacionales a Gaza para recopilar pruebas de posibles violaciones de derechos humanos tras tres años de bombardeos, indicó el alto comisionado de la ONU Volker Türk ante el hallazgo de cientos de cadáveres bajo los escombros y el temor a que muchos otros sean ocultados por la acción de las excavadoras.

"Deben realizarse todos los esfuerzos posibles para documentar e identificar a estas víctimas, preservar la información forense y las muestras biológicas, registrar los lugares donde están enterradas e informar a sus familias", afirmó en un comunicado el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas.

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Según la Defensa Civil Palestina, más de 630 cadáveres y otros restos humanos han sido recuperados bajo los edificios destruidos de Gaza entre noviembre de 2025 y septiembre de 2026, aunque se estima que el número de personas desaparecidas bajo los escombros supera las 8.000.