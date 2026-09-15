Máximo Quiles, "ilusionado" después de la última victoria y "disfrutando"

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Redacción deportes, 15 sep (EFE).- El español Máximo Quiles (KTM), líder destacado del campeonato del mundo de Moto3, se muestra "ilusionado", después de su última victoria en San Marino, ante la disputa este fin de semana del Gran Premio de Austria en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, en el que espera seguir "disfrutando".

"Estoy muy ilusionado después de la última victoria y de seguir sumando cada fin de semana", reconoce Quiles en la nota de prensa de su escudería.

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"El equipo está trabajando genial y vamos a seguir de la misma forma porque nos está funcionando muy bien", explica Quiles, líder con 107 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor en la pelea por el título mundial de Moto3, el también español David Almansa (KTM).

"El fin de semana es muy largo, así que hay que ir con calma, de menos a más y con cabeza", comenta el piloto de Murcia, quien agrega que, si algún entrenamiento no sale como él quiere, hay que mantener la calma y "seguir insistiendo, pero siempre disfrutando". EFE

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