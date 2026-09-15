Marruecos dice a eurodiputados que se compromete a retorno de todos los migrantes en Ceuta

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Estrasburgo (Francia), 15 sep (EFE).- El Gobierno de Marruecos ha trasladado a los diputados del Parlamento Europeo que está investigando el papel de la desinformación en redes sociales y de los traficantes de migrantes en la entrada masiva a Ceuta del pasado 30 y 31 y de julio e incidió en que se ha comprometido a readmitir a todas las personas que cruzaron la frontera.

Así se desprende de un mensaje remitido por correo electrónico a eurodiputados por la misión del Reino de Marruecos ante la UE y la OTAN en la tarde del lunes al que tuvo acceso EFE y con el que Rabat busca "compartir información que detalla su postura" y "aclarar la situación y contribuir constructivamente" al debate.

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"A la luz de los incidentes lamentables del 30 de julio, las autoridades marroquíes trabajan para establecer las causas y actores tras esta situación. Esto incluye examinar el papel manifiesto de la desinformación diseminada a través de las redes sociales y la manipulación de personas vulnerables por redes de tráfico de personas y migrantes", señala la misiva.

Además, recalcan que por la "naturaleza, escala y complejidad excepcional" de este episodio, el Gobierno "se ha comprometido a readmitir a todas las personas concernidas, incluyendo nacionales marroquíes, menores no acompañados y nacionales de países terceros".

La existencia del mensaje fue revelada durante un debate en el hemiciclo sobre la situación en Ceuta por la eurodiputada del PNV Oihane Agirregoitia, que urgió a Rabat a cumplir con esos compromisos de retorno.

Fuentes parlamentarias ya señalaban en privado que la actividad de influencia marroquí relacionada con el debate sobre Ceuta de este martes y la resolución sobre el tema que se votará este jueves ya se había incrementado en los últimos días.

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En su correo electrónico, Rabat también señala que el Gobierno de España mantiene que la información disponible no permite responsabilizar a Marruecos de la crisis y que ha reconocido la cooperación activa de las autoridades marroquíes a la hora de facilitar los retornos de "la amplia mayoría" de quienes cruzaron la frontera.

Además, insta a los diputados a cuestionarse "qué interés tendría Marruecos en crear una grave crisis con España y la UE" mientras está consolidando y reforzando sus relaciones y por qué habría causado un episodio así coincidiendo con el Día del Trono en el que conmemoran la subida al trono de su rey, Mohamed VI.

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Los negociadores de todos los grupos del Parlamento Europeo -salvo la extrema derecha- tenían previsto reunirse esta tarde para intentar avanzar un texto conjunto sobre la crisis en Ceuta, pero dos fuentes parlamentarias confirman que esta reunión se ha cancelado, por lo que se enfría la posibilidad de que la Eurocámara vote una resolución conjunta este jueves. EFE