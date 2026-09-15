Manabí, en Ecuador, acogerá la primera edición americana del premio al mejor chef joven

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Quito, 14 sep (EFE).- Jóvenes cocineros de distintos países competirán del 8 al 12 de octubre en la provincia ecuatoriana de Manabí en la primera edición americana del Young Chef Award, un certamen que ya se ha celebrado durante diez ediciones en Europa, según anunciaron los organizaciones a EFE este lunes.

La competición se desarrollará en la Escuela Culinaria Iche, en San Vicente, y reunirá a participantes acompañados por sus mentores y a un jurado internacional integrado por especialistas de España, Estados Unidos, Jamaica, Uruguay, México y Ecuador.

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El 10 de octubre, cada concursante presentará un plato tradicional representativo de la cultura, los productos y los paisajes de su lugar de origen, mientras que al día siguiente elaborarán una versión innovadora de esa misma preparación. La gala de premios se celebrará el 12 de octubre.

Entre los integrantes confirmados del jurado figuraron Pía Sörensen, de la Universidad de Harvard; la periodista y crítica gastronómica Esperanza Peláez, la presidenta de la Red de Agroecología de Uruguay, Laura Rosano; el chef e investigador mexicano Lalo Plasencia, y el chef ecuatoriano Edgar León.

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La chef boliviana Marsia Taha, reconocida como mejor chef de América Latina en 2024, participará como embajadora del premio, mientras que el español Joan Roca, de El Celler de Can Roca, ejercerá como embajador del Joven Chef Europeo.

Los finalistas serán nombrados embajadores regionales del Instituto Internacional de Gastronomía, Cultura, Artes y Turismo (IGCAT) y pasarán a formar parte de una red internacional de jóvenes cocineros vinculados con la cultura alimentaria de sus territorios.

Manabí fue elegida como primera sede americana del certamen después de recibir la distinción de Región Mundial de la Gastronomía de las Américas 2026, otorgada por el IGCAT.

La versión americana del Young Chef Award fue impulsada por IGCAT y acogido en Ecuador por la Fundación Fuegos, con apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y del programa Futuros Urbanos. EFE