La inflación en España se dispara en agosto al 4,3 % por los carburantes

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Madrid, 15 sep (EFE).- El índice de precios de consumo (IPC) en España se disparó siete décimas en agosto, hasta el 4,3 % interanual, por la subida de los carburantes y combustibles, que se encarecieron un 21,3 %, en un contexto de shock energético derivado de la guerra en Irán y de reducción temporal de las ayudas aprobadas por el Gobierno.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó este martes los datos definitivos que confirman que la inflación ha subido del 3,6 % en julio al 4,3 % en agosto.

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Sin embargo, la inflación subyacente (sin contabilizar la evolución de los precios de la energía y de los alimentos frescos) bajó de julio a agosto hasta el 2,9 %, una décima menos.

El grupo con mayor influencia en la subida de la inflación de agosto fue el del transporte, cuya tasa anual subió más de tres puntos, hasta el 9,5 %, debido principalmente también al encarecimiento de los carburantes y combustibles, que subieron un 21,3 %, frente al abaratamiento de agosto de 2025.

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El detalle de la estadística muestra que el gasóleo subió un 30,3 % y la gasolina, un 16,9 %, y en ambos casos se aplicó un descuento de 10 céntimos en el impuesto de hidrocarburos que se aplica a los carburantes, una medida incluida en el plan de respuesta al conflicto de Irán, vigente hasta este mes de septiembre.

El grupo de los alimentos y bebidas no alcohólicas también destacó por su influencia en el alza de la inflación, con su tasa anual en el 2,3 %, siete décimas por encima de la del mes pasado, debido principalmente a la menor bajada de los precios de las frutas y frutos de cáscara.

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Respecto a la cesta de la compra, ésta se abarato una décima, aunque la comparativa anual deja una inflación alimentaria del 2,3 % y de un 0,5 % en lo que va de año. La partida que más subió es la de legumbres y hortalizas frescas (+2,3 %), mientras que las frutas frescas fueron las que más bajaron (-3,8 %).

En la comparativa anual, siguen liderando los encarecimientos los huevos (+12,5 %), mientras que el abaratamiento del azúcar (-3,1 %) fue el más relevante en estos últimos doce meses. EFE