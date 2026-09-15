La Casa Blanca espera que Venezuela firme más acuerdos petroleros esta semana en el G20

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Austin (EE.UU.), 15 sep (EFE).- La Casa Blanca espera que el Gobierno venezolano firme nuevos acuerdos con la industria petrolera estadounidense esta semana, en el marco de las reuniones del G20 sobre Energía que se celebran en Houston (Texas).

Así lo señaló este martes el asesor del presidente Donald Trump en temas energéticos, Jarrod Agen, en declaraciones a la cadena CNBC, en las que detalló que la delegación venezolana, liderada por la ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Paola Henao, sostendrá reuniones con sus homólogos de los países del grupo económico, así como con líderes de la industria petrolera.

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"Ese es uno de los motivos por los que el presidente Trump quería una importante delegación venezolana aquí, para que se reúna con nuestra industria, con nuestros secretarios", indicó Agen.

El funcionario añadió que espera que, para el miércoles, el Gobierno de Venezuela haya firmado algunos acuerdos energéticos, aunque no precisó qué compañías o países estarían involucrados.

Pese a que no forma parte del G20, Venezuela participa esta semana en el foro por invitación del Gobierno Trump, según confirmó la Casa Blanca a EFE.

Los funcionarios venezolanos asistirán a varios encuentros bilaterales, actividades paralelas organizadas por el Gobierno estadounidense y conversaciones con representantes de la industria, aunque no tienen previsto participar en las reuniones ministeriales oficiales a puerta cerrada.

La participación del Gobierno venezolano en estas reuniones se produce apenas dos semanas después de que Venezuela y Estados Unidos firmaran un polémico acuerdo petrolero que garantiza a Washington el acceso a la producción de 17 yacimientos venezolanos, que suponen el 20 % de las reservas probadas del país, y le concede una participación del 35 % en la empresa matriz encargada de explotarlos.

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Al convenio le siguieron una serie de acuerdos y planes de expansión de petroleras como la estadounidense Chevron y la italiana Eni, en medio del tutelaje de facto ejercido por Washington sobre Venezuela tras la intervención militar de comienzos de año, en la que fue depuesto y capturado Nicolás Maduro.

La de esta semana será, además, al menos la tercera visita de Henao a Houston en lo que va de año, como parte de la campaña de su Gobierno para atraer inversión y empresas extranjeras al país.