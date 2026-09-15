Fráncfort baja un 0,15 % tras la subida del bono alemán y con el brent a 106 dólares

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Fráncfort (Alemania), 15 sep (EFE).- La Bolsa de Fráncfort bajó este martes un 0,15 % después de suavizar las pérdidas de la mañana con el petróleo brent por encima de 108 dólares y tras la subida de la rentabilidad de la deuda soberana alemana a diez años.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, perdió al cierre un 0,15 %, hasta 25.402,28 puntos, tras llegar a un mínimo intradía del 1,05 %.

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La rentabilidad del Bund, el bono alemán a diez años, se situó en el 3,53 %, máximo desde 2009, y la del bono del Tesoro estadounidense a diez años se estabilizó en el 5 %.

La renta fija alemana subió también después de que el canciller alemán, el cristianodemócrata Friedrich Merz, anunciara que el Gobierno alemán va a dar ayudas ante los elevados precios del combustible.

La empresa de armamento Rheinmetall subió un 3,2 %, hasta 1.028,60 euros, después de que EE.UU. reconociera la escasez de munición y porque Japón podría aumentar su gasto en defensa del 2 % del producto interior bruto actual (PIB) hasta el 3,5 % ante la presión estadounidense.

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Un organismo del Departamento de Defensa estadounidense reconoció la escasez de munición derivada de la guerra con Irán en un informe.

La empresa de pruebas de laboratorio Qiagen ganó un 1,9 %, hasta 37,18 euros, y la de renovables RWE subió un 1,5 %, hasta 58,28 euros.

La compañía de venta de moda por internet Zalando perdió un 3,7 %, hasta 21,75 euros.

Deutsche Bank cayó un 2,4 %, hasta 33,34 euros, arrastrado por las caídas de los bancos estadounidenses después de que el consejero delegado de Bank of America, Brian Moynihan, pronosticara que los ingresos por operaciones bursátiles y comisiones de banca de inversión se mantendrán en el tercer trimestre en el mismo nivel que el año anterior.

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Deutsche Börse, gestor de la Bolsa de Fráncfort, cedió un 1,6 %, hasta 277,40 euros. EFE