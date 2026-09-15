El CCG condena la oleada de ataques hutíes contra el sur de Arabia Saudí

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El Cairo, 15 sep (EFE).- El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), organismo que aglutina a los gobiernos de Arabia Saudí, Baréin, Catar, Emiratos Árabes, Kuwait y Omán, condenó este martes con firmeza la oleada de ataques de los rebeldes hutíes del Yemen contra el sur de Arabia Saudí, que dejó trece civiles heridos, al tiempo que exigieron una respuesta contundente al Consejo de Seguridad de la ONU.

La reacción llegó después de que el portavoz de la coalición militar capitaneada por Riad que se enfrenta a los hutíes, Turki al Maliki, confirmara que los insurgentes yemeníes emplearon misiles balísticos y drones contra infraestructuras civiles en las ciudades saudíes de Khamis Mushait, Abha y Taif.

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El secretario general del CCG, Jassim al Budaiwi, denunció la “peligrosa escalada criminal” de los hutíes y reiteró el apoyo “inquebrantable” de los países del golfo Pérsico a la seguridad y estabilidad de Arabia Saudí.

Según el balance difundido por la coalición liderada por Riad, los ataques causaron heridas leves y moderadas a trece personas, además de desperfectos en siete viviendas y dos vehículos.

De forma paralela, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Baréin calificó la agresión como una “flagrante violación” del derecho internacional y reafirmó su respaldo a Riad para adoptar “todas las medidas necesarias” en defensa de su soberanía.

Asimismo, Manama instó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a “asumir sus responsabilidades” e implementar las resoluciones 2216 y 2817 para exigir responsabilidades y detener el apoyo a “las milicias aliadas de Irán”.

Este nuevo ataque se enmarca en una severa escalada del conflicto yemení.

Los rebeldes justifican sus acciones y su campaña contra la navegación como un "bloqueo por bloqueo", en respuesta al cerco por mar y aire que Riad mantiene sobre las áreas que dominan.

El recrudecimiento del conflicto, que en 2022 quedó pausado tras un alto el fuego mediado por Naciones Unidas, se produjo después de que en abril último, Arabia Saudí atacara el aeropuerto de Saná para impedir el aterrizaje de un avión iraní.

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Actualmente, el grupo insurgente respaldado por Teherán controla Saná y amplias zonas del norte y el noroeste del país -frente al sur y este dominados por el Gobierno internacionalmente reconocido-, tras afianzar una rápida ofensiva en la costa occidental del mar Rojo con la toma de Al Hudeida, Moca y varias islas clave cerca del estratégico estrecho de Bab el Mandeb. EFE