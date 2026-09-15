David Ferrer: "Confío mucho en mi equipo porque son jugadores muy buenos"

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El capitán de la selección española de Copa Davis, David Ferrer, ha asegurado este martes que confía "mucho" en su equipo para afrontar la eliminatoria de Copa Davis ante Chile, que se disputará los próximos 19 y 20 de septiembre en la Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional de Santiago y que pondrá en juego una plaza para la Final 8 de Bolonia, después de que los tenistas españoles completaran su primera jornada de trabajo en suelo chileno marcada por la adaptación al cambio horario y a la altura.

"Yo confío mucho en mi equipo porque son jugadores muy buenos y que han competido en grandes eventos y en situaciones de presión. Obviamente hay jugadores que van a debutar en la Copa Davis y que van a tener el público en contra, eso les va a cambiar un poco la perspectiva, pero son muy competitivos y, en ese aspecto, el público que tendremos en contra va a animar mucho", señaló Ferrer en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Tenis (RFET).

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La selección española ya prepara en Santiago una eliminatoria ante Chile que decidirá uno de los billetes para la Final 8 de la Copa Davis, que se celebrará en Bolonia, con el madrileño Rafael Jódar, número 11 del ranking ATP y séptimo en la Race de la temporada, como principal referencia de un equipo que también integran Daniel Mérida, Martín Landaluce, Jaume Munar y Pedro Martínez.

Jódar, Mérida, Munar y Landaluce tuvieron este lunes su primer contacto con la Court Central Anita Lizana, donde España se medirá al conjunto chileno, bajo las órdenes de Ferrer, mientras que Pedro Martínez se incorporará este martes por la mañana después de disputar el domingo la final del ATP Challenger de Génova. El valenciano Sergio Planella también ha viajado como 'sparring' del equipo.

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Ferrer explicó que la primera jornada en Santiago estuvo centrada principalmente en que los jugadores se adaptaran a las condiciones. "Ha sido un buen día, la verdad, un poco más de adaptación por parte de los jugadores porque, como bien sabemos, aquí en Santiago de Chile hay un cambio de horario, el tema del jet lag, el tema de la altura... Esta mañana, habituarse al clima y ahora esta tarde jugar un poquito, una horita cada jugador. Mañana ya intentaremos que sea un poco más intenso", apuntó.

"Las sensaciones han sido buenas, la verdad que la pista está muy bien cuidada, la organización nos ha dado todas las facilidades y, en ese aspecto, estamos muy contentos", añadió el capitán español, cuyo equipo, subcampeón de la competición, buscará imponerse a Chile para regresar a la fase final de la Copa Davis.

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El exjugador destacó además la presencia de jóvenes talentos como Jódar, que liderará por primera vez al equipo español en una eliminatoria, o Daniel Mérida, junto a un grupo en el que también figura otro de los jugadores emergentes del tenis nacional como Landaluce.

"Como capitán me gusta que haya jugadores jóvenes que vayan evolucionando y creciendo, tanto personalmente como tenísticamente, y más con estos dos jugadores que llevan un grandísimo año. Estamos hablando de Rafa Jódar, que ya está Top-10 en la Race, con opciones de acabar un grandísimo año después de prácticamente tener un ranking muy inferior, y Dani Mérida también está ganando muchos partidos, es un jugador a destacar que ha ido progresando cada año en su tenis", afirmó.

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España afrontará una eliminatoria en la que deberá hacer frente a un ambiente muy favorable al conjunto local, cuyas 5.700 localidades para las dos jornadas de competición en la Court Central Anita Lizana están agotadas desde el pasado mes de abril. "Venimos a competir y a darlo todo. Habrá momentos en los que sufriremos porque también tienen muy buenos jugadores. Sabemos que en Chile el público es muy pasional y, jugando en casa, es una motivación extra para todos ellos", advirtió Ferrer.

El equipo chileno, con el ex Top-10 mundial Nicolás Massú como capitán en la banda, estará liderado por Alejandro Tabilo, actual número 28 del ranking ATP, y contará también con el ex número 17 mundial Cristian Garín, Marcelo Tomás Barrios y Matías Soto.

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El sorteo de los emparejamientos se celebrará este jueves y la eliminatoria comenzará el sábado 19 de septiembre a las 13.00 horas locales, las 18.00 horas en España, mientras que la segunda y definitiva jornada se disputará el domingo 20 a partir de las 12.00 horas en Santiago, las 17.00 horas en España.