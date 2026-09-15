Bruselas plantea crear un cuerpo europeo de bomberos forestales que actúe "todo el año, no solo en verano"

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La Comisión Europea ha planteado este martes avanzar hacia la creación de un cuerpo europeo de bomberos que permita reforzar la cooperación entre los Estados miembro y contar con efectivos preparados para actuar "todo el año, no solo en verano", después de una temporada de incendios en la que cerca de 700.000 hectáreas han ardido en el conjunto de la Unión Europea.

"El objetivo es avanzar hacia unos bomberos europeos que no reciban atención solo en verano", ha señalado la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, durante un debate en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) sobre los incendios forestales y otros fenómenos meteorológicos extremos registrados este verano en Europa.

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Lahbib ha planteado esta opción al constatar que "en algunos países, el 80% de los bomberos son voluntarios", por lo que la Comisión ha empezado a trabajar en ese sentido, como por ejemplo reuniendo a "jóvenes voluntarios de toda la UE" en una sesión en Varsovia (Polonia), "con el objetivo de construir un cuerpo europeo, armonizar conocimientos y prácticas, e intercambiar experiencia".

La comisaria ha detallado que solo este verano el bloque comunitario en su conjunto desplegó 777 bomberos voluntarios de 14 países. No obstante, ha señalado la necesidad de "hacer más en materia de prevención", como logrando que los Veintisiete contribuyan a un despliegue preventivo la próxima temporada de incendios.

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CERCA DE 700.000 HECTÁREAS QUEMADAS EN TODA LA UE

Durante su intervención, Lahbib ha advertido de que 2026 ha vuelto a dejar un verano "muy difícil" en Europa por las olas de calor y las sequías, que han elevado el riesgo de incendios y provocado daños en la salud, la actividad económica y la agricultura.

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Según los datos expuestos por la comisaria, cerca de 700.000 hectáreas han ardido en lo que va de año y 16 Estados miembro han registrado superficies quemadas superiores a sus respectivas medias nacionales.

En este contexto, ha defendido reforzar la prevención frente a los fenómenos meteorológicos extremos, alegando que la respuesta de emergencia debe ser la "última línea de defensa", y ha avanzado que la Comisión presentará en otoño un marco integrado de resiliencia climática.

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Pese a la magnitud de los incendios, Lahbib ha destacado que todas las peticiones de asistencia recibidas este año a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE han podido ser atendidas, diez dentro de Europa y otras dos fuera del continente.

En total, el Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias (ERCC) ha coordinado el despliegue de 40 medios aéreos y 18 equipos terrestres, mientras que la reserva estratégica europea 'rescEU' ha contado este verano con una flota de 18 aviones y cinco helicópteros.

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Lahbib ha defendido seguir ampliando estas capacidades y ha señalado que hay cuatro nuevos aparatos pendientes de entrega, además de doce aviones anfibios procedentes de Canadá --los Canadair--, al tiempo que ha apostado por impulsar la producción de este tipo de aeronaves en Europa para reforzar la capacidad propia de respuesta frente a los incendios.