Bruselas busca impulsar la movilidad laboral con un pase social y títulos digitales

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Estrasburgo (Francia), 15 sep (EFE).- La Comisión Europea (CE) presentó este martes el Paquete de Movilidad Laboral Justa, destinado a simplificar los trámites de seguridad social y reconocimiento de cualificaciones de los trabajadores que se mueven entre países de la UE, reforzar el control transfronterizo y agilizar la resolución de litigios en materia laboral.

El paquete incluye, entre otros, el reglamento del Pase Europeo de Seguridad Social (ESSPASS), la Ley de Portabilidad de Cualificaciones y una norma que refuerza la Autoridad Laboral Europea (ALE), en un contexto de déficit de trabajadores en sectores clave como sanidad, construcción, transporte, digital y tecnologías limpias

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Bruselas calcula un beneficio de 6.000 millones de euros hasta 2040 por el reconocimiento más rápido de títulos, la verificación en tiempo real de documentos y el ahorro derivado de la prevención del fraude.

"Simplificación y aplicación más estricta van de la mano: las competencias, el reconocimiento y la protección se moverán sin fricciones a través de las fronteras. Todos ganan", declaró en un comunicado la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen.

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La propuesta deberá negociarse con el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE -los países- antes de entrar en vigor.

Pase Europeo de Seguridad Social

El ESSPASS permitirá solicitar, recibir y verificar en línea documentos como el PD A1 para trabajadores desplazados o la Tarjeta Sanitaria Europea, a través de la Cartera Europea de Identidad Digital que todos los Estados miembros deberán ofrecer desde finales de 2026.

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El documento se emitirá por defecto en formato digital, con alternativa física o QR durante la transición, y cualquier inspector podrá verificar en segundos su emisor, autenticidad y validez.

La digitalización del PD A1 llegará un año después de la entrada en vigor; la tarjeta sanitaria y el resto de documentos, a los tres años.

"Para los europeos, se trata de empoderamiento: su elección, sus derechos, sus competencias. Las personas deben poder trabajar en toda Europa con sus derechos sociales protegidos y sus cualificaciones reconocidas más rápido", valoró la comisaria de Derechos Sociales y Empleo de Calidad, Roxana Minzat.

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Iniciativa de portabilidad de títulos

La normativa obliga a que, en tres años, todas las cualificaciones -de secundaria a doctorado- se emitan por defecto en digital dentro de la Cartera de Identidad Digital, y sustituye el procedimiento actual de reconocimiento -lento, en papel y con traducciones- por un flujo digital único.

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La medida afecta a unas 5.700 profesiones reguladas -el 22 % del empleo en la UE-, según la Comisión.

Los plazos de reconocimiento se reducirán drásticamente: de tres meses a cinco semanas en el caso más rápido, y de 14 a cuatro meses para nacionales de terceros países.

En siete profesiones con reconocimiento automático a escala europea -médicos, enfermeros, dentistas, matronas, veterinarios, farmacéuticos y arquitectos-, una institución de un tercer país podrá obtener el reconocimiento automático de sus titulados si alinea su formación con los estándares mínimos comunes y es acreditada por un organismo de la UE.

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La iniciativa no armoniza los sistemas educativos ni de formación profesional de los países miembros: se limita a exigir la digitalización de una cualificación ya reconocida a nivel nacional.

Nuevo mandato de la Autoridad Laboral Europea (ALE)

La propuesta da a la ALE acceso directo a declaraciones de desplazamiento y bases de datos europeas para análisis de riesgo, crea un repositorio de empresas y trabajadores implicados en abusos transfronterizos y amplía su mandato a nacionales de fuera de la UE.

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Las nuevas normas dan a la ALE "las herramientas para hacer frente al empleo ilegal y la explotación", según el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, quien afirmó que el paquete busca "eliminar barreras para quienes quieren trabajar legalmente en Europa" y "cerrar las brechas" que aprovechan quienes buscan explotarlas.

Bruselas insiste en que la agencia no se convertirá en una inspección laboral europea: no podrá entrar en empresas, imponer multas ni obligar a un Estado miembro a realizar inspecciones.

Según la Comisión, 14 millones de europeos vivían en 2024 en otro Estado miembro de la UE -el 3,9 % de la población activa de la Unión-, mientras que el 18 % de los europeos afirma que le gustaría trabajar en el extranjero. EFE

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