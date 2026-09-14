Jefa negociadora de la oposición llega a Venezuela para retomar el diálogo con el chavismo

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Caracas, 14 sep (EFE).- La exdiputada Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en el diálogo promovido por Estados Unidos con el chavismo, ya se encuentra en Venezuela para el segundo ciclo de negociaciones, en el que se tiene previsto que continúen con la cuestión judicial e incluyan en la agenda las garantías civiles y políticas y la libertad de expresión.

Así lo dio a conocer Figuera a su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, en una declaración junto a otros integrantes de su delegación, que comenzó el acercamiento con el oficialismo el pasado 1 de agosto, según un video difundido en X por el periodista David Placer.

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"Se inicia el segundo ciclo promovido por Estados Unidos y conjuntamente con el Gobierno interino en los temas de reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia, afianzando los pormenores orientados a la convocatoria para la postulación de los magistrados y magistradas y otros elementos que están dentro de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia", detalló Figuera.

Además, apuntó que abordarán las garantías civiles y políticas y la libertad de expresión, temas que consideró "muy importantes" para "sentar las bases que garanticen un proceso electoral y una ruta electoral que -aseguró- es lo que quiere efectivamente el pueblo venezolano".

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"Estamos aquí con mucha responsabilidad en los términos de darle al pueblo venezolano una consolidación de un camino hacia la democracia", agregó Figuera, al anticipar que cualquier anuncio en torno al Supremo podría darse la próxima semana.

Por su parte, el exdiputado Jorge Millán, quien también integra la delegación, aseguró que continuarán con el trabajo de procurar un Tribunal Supremo "con jueces honorables, independientes, imparciales y que puedan darle a Venezuela, después de tantos años, un sistema judicial pulcro".

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Preguntado sobre la discusión acerca de una ruta hacia unos comicios en el país y en torno al Consejo Nacional Electoral (CNE), Millán indicó que "las bases para lograr una democracia plena pasan por construir las condiciones para que en Venezuela lo más pronto posible, lo más rápido posible, haya elecciones".

"Ahorita estamos trabajando en las bases para llegar a esas áreas importantes, que nos den la capacidad a todos los venezolanos de elegir a nuestras autoridades muy pronto", apuntó.

El pasado 12 de agosto, el chavismo y un sector opositor, del que no forman parte los líderes María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, cerraron el primer ciclo del diálogo después de casi una semana de discusión.

Las partes acordaron entonces la renovación completa del Supremo, cuyos jueces son acusados de servir al Gobierno, y recuperar activos de la reserva internacional del país depositada en el Banco de Inglaterra, con el fin de atender a las víctimas del doble terremoto de junio.EFE

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