Supremo salvadoreño rechaza recurso contra condena por asesinato de periodistas holandeses

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San Salvador, 14 sep (EFE).- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador rechazó los recursos de casación que buscaban anular un fallo que condenó a 30 años de prisión a altos mandos militares por el asesinato de cuatro periodistas holandeses en 1982 en plena guerra civil, según la resolución dada a conocer este lunes.

"Declárense inadmisibles los recursos de casación, (...) por no haberse desarrollado en ninguno de ellos una línea de argumentos orientada a controvertir los razonamientos decisivos que sustentan la decisión que confirmó el veredicto condenatorio de los justiciables", reza el fallo del 10 de septiembre al que EFE tuvo acceso.

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Los magistrados indicaron que "el primer recurso fue una copia íntegra de la solicitud de nulidad del veredicto, presentado por los mismos defensores, mientras que el segundo escrito impugnativo es una reproducción del primer recurso de casación, adoleciendo, por consecuencia, del mismo defecto".

En abril pasado, un tribunal de apelaciones ratificó la condena de 30 años de prisión contra tres altos mandos militares retirados por el asesinato de los cuatro periodistas holandeses en plena guerra civil salvadoreña (1980-1992).

Los militares en retiro -presentes Francisco Antonio Morán Reyes y José Guillermo García, y ausente Mario Adalberto Reyes Mena- fueron declarados culpables por un jurado en un proceso que utilizó la legislación de 1973, vigente cuando se dieron los asesinatos.

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En el momento del crimen, García era el ministro de Defensa del país; Morán era director de la ahora extinta Policía de Hacienda; y Reyes Mena comandaba la Cuarta Brigada de Infantería.

Los militares, parte de la cúpula del Ejército que dirigió los primeros años del conflicto interno, fueron encontrados culpables el 3 de junio de 2025.

Los periodistas holandeses se encontraban en El Salvador para realizar "un reportaje sobre la situación política militar del país, bajo el auspicio y encargo de la empresa de televisión del Reino de los Países Bajos (Holanda) de nombre IKON".

Las víctimas fueron Koos Jacobus Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper Jop, Hans Lodewijk ter Laag y Johannes Jan Willemsen, quienes fueron asesinados durante una emboscada.

Esta sería la primera condena por un crimen de lesa humanidad cometido durante la guerra civil que es apelado y ratificado por una cámara, y que llega a la casación en la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. EFE

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