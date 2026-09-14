Salir al mundo es un "derecho inalienable" del pueblo taiwanés, afirma su presidente

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Taipéi, 14 sep (EFE).- Salir al mundo es un "derecho innato e inalienable" del pueblo taiwanés, aseguró este lunes el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, al término de una visita a Italia de su vicepresidenta, Hsiao Bi-khim, que ha provocado una protesta oficial de Pekín ante el país europeo.

"Tenemos derecho -y seguiremos reivindicándolo- a las oportunidades de intercambio y cooperación internacional que permitan que el mundo vea a Taiwán", manifestó el mandatario a través de su cuenta de Facebook, a falta de dos semanas para el encuentro previsto en Washington entre los presidentes de EE. UU. y China, Donald Trump y Xi Jinping.

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Hsiao y el ministro taiwanés de Exteriores, Lin Chia-lung, viajaron a finales de la semana pasada a la isla italiana de Ventotene para participar en la II Conferencia Europea por la Libertad y la Democracia, invitados por la vicepresidenta del Parlamento Europeo y principal promotora del evento, Pina Picierno.

El desplazamiento de Hsiao al viejo continente y las posteriores declaraciones de Lai se produjeron en vísperas de la visita del presidente chino a Estados Unidos, en donde tiene previsto reunirse con su homólogo de ese país para abordar los principales asuntos de la agenda bilateral, entre ellos la cuestión de Taiwán.

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Según informó el sábado la agencia de noticias japonesa Kyodo, citando fuentes familiarizadas con las relaciones entre ambos países, Pekín ha comunicado a Washington su intención de cancelar el encuentro, programado para el 24 de septiembre, si EE. UU. aprueba alguna nueva venta de armas a Taipéi.

Las autoridades chinas consideran a Taiwán una "parte inalienable" de su territorio y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.

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Desde hace más de siete décadas, EE. UU. se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal suministrador de armas a Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con este territorio, podría acudir en su defensa en caso de conflicto con Pekín. EFE