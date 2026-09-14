Wadephul aboga en Hungría por recuperar el tiempo perdido y abrir un nuevo capítulo

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Berlín, 14 sep (EFE).- El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, abogó este lunes antes de partir hacia Budapest, en la primera visita a Hungría de un jefe de la diplomacia alemana en casi siete años, por que ambos países aprovechen la oportunidad para recuperar el tiempo perdido y abrir un nuevo capítulo juntos.

"Ahora Alemania y Hungría tienen la oportunidad de recuperar el tiempo perdido y construir algo nuevo. Con mi viaje quiero subrayar que el Gobierno está decidido a aprovechar esta oportunidad para nuestros dos países", afirmó Wadephul en un comunicado.

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Precisamente que este viaje sea el primero de un ministro de Exteriores alemán en casi siete años "demuestra que tenemos muchísimo que recuperar", dijo, y agregó que "Hungría y Alemania abren juntas un nuevo capítulo".

Subrayó que el cambio político en Hungría brinda a ambos países la oportunidad de volver a asentar las relaciones bilaterales, con gran rapidez, sobre una base de confianza mutua y fiabilidad.

"Vengo, por lo tanto, con la esperanza de que Hungría redescubra su gran corazón europeo y de que toda Europa lo perciba", añadió.

Destacó las reformas fundamentales puestas en marcha en poco tiempo por el nuevo Gobierno húngaro encabezado por Péter Magyar y aseguró que el retorno al Estado de derecho y la aplicación de las normas europeas son buenas noticias para Europa y, sobre todo, para la propia población húngara.

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Wadephul, que viaja con una delegación de empresas alemanas, subrayó que cuando vuelvan a regir condiciones de competencia justas y fiables para las empresas de todos los Estados miembros de la UE, éstas estarán dispuestas a invertir de forma decidida y la economía húngara se beneficiará considerablemente de ello.

Recordó asimismo con agradecimiento el papel de los húngaros, que pusieron en marcha el proceso que acabó por derribar el telón de acero e hizo posible la reunificación alemana.

"Esta historia nos une y nos recuerda que la libertad exige nuestro compromiso una y otra vez. Hoy en día, nuestra libertad se ve amenazada tanto desde el exterior como desde el interior, y a menudo estas fuerzas actúan de forma coordinada", dijo.

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Se refirió al aumento de los ataques híbridos de Rusia contra Europa, con desinformación, sabotaje y operaciones de influencia que no se detienen en las fronteras europeas, sino que, al contrario, se aprovechan de su libertad y apertura.

"Hungría ha enviado recientemente una señal clara con la expulsión de diez diplomáticos rusos; y también la solidaridad de Hungría tras el intento de atentado en el aeropuerto de Leipzig y las sanciones de la UE acordadas conjuntamente dejan claro a la cúpula rusa que defendemos el orden de paz en Europa frente a la agresión de Rusia", afirmó.

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Está previsto que en su primera visita a Budapest como ministro de Exteriores, Wadephul se reúna con el nuevo presidente húngaro, András Baka, y su homóloga húngara, Anita Orbán, así como con el titular de Economía, István Kapitány, y representantes del sector empresarial de Alemania y Hungría. EFE