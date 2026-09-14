Agencias

Petróleo de Texas sube 4,2 %, hasta 104 dólares, tras intensificarse la guerra en mar Rojo

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Nueva York, 14 sep (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía un 4,23 % este lunes, hasta 104,28 dólares el barril al intensificarse la guerra en el mar Rojo tras tomar los rebeldes hutíes de Yemén el control del estrecho de Bab al Mandeb, vía marítima clave tras el bloqueo del estrecho de Ormuz.

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 4,23 dólares respecto al cierre anterior.

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Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio siguen presionando el mercado del crudo, que este lunes alcanzó niveles no vistos desde mediados de mayo. EFE

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