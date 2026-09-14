Merz urge a los socios europeos y de la OTAN a defender la paz en la cumbre ártica

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Herlsinki, 14 sep (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, instó este lunes en la cumbre europea sobre el Ártico a todos los socios europeos a tomarse en serio las amenazas que ponen en peligro la libertad y la paz en Europa y a la parte europea de la OTAN, a tomar las medidas necesarias para defenderlas.

"No puedo más que apelar a todos nosotros a tomarnos en serio esta amenaza, a mantenernos unidos en Europa y en la OTAN -en la parte europea de la OTAN- a hacer siempre lo que sea necesario, es decir, poner todo nuestro empeño en defender nuestra libertad y preservar la paz. Aquí resulta muy evidente lo necesario que es esto", dijo a su llegada a la cumbre UE-Ártico en la ciudad finlandesa de Rovaniemi.

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Merz afirmó haber venido a la capital de la Laponia finlandesa, "donde la amenaza es realmente visible", precisamente para enviar el mensaje de que Alemania se toma muy en serio esta amenaza.

"Formamos parte del norte, somos ribereños del Atlántico, somos ribereños del mar Báltico y, por lo tanto, formamos parte de esta zona estratégica de Europa que se ve amenazada", dijo el canciller.

"Me tomo muy en serio lo que estamos viviendo aquí en estos momentos", recalcó. EFE

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