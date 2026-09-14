Más de 500 personas han muerto en un mes de combates en el Yemen, según la OMS

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Saná, 14 sep (EFE).- Al menos 504 personas han muerto y casi 2.400 han resultado heridas en el último mes de combates entre los rebeldes hutíes y las fuerzas del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, informó este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS), que alertó sobre un gran incremento de víctimas en los últimos días.

La misión de la agencia de la ONU en el Yemen dijo en su último informe que, solo entre el 6 y el 12 de este mes, se registraron un total de 1.746 víctimas, entre las que figuran 297 muertes, en medio de la ofensiva de los insurgentes aliados de Irán para hacerse con la costa meridional del país árabe.

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Asimismo, indicó que diez de las 21 provincias del Yemen han registrado víctimas durante los combates, que también han provocado daños en al menos siete instalaciones sanitarias, en un momento en el que "el conflicto ha entrado en una fase de múltiples frentes con numerosas víctimas".

La OMS alertó de que el frente de la provincia petrolera de Marib, el último bastión gubernamental en el norte del Yemen, se ha reactivado con la costa oeste y la disputada zona de Taiz.

En Marib, el pasado día 9 se registraron 469 muertos y heridos, la mayor cifra diaria de emergencia desde el inicio de las hostilidades, mientras que las dos jornadas posteriores se contabilizaron 177 y 219 víctimas, respectivamente, mientras que "la carga de bajas se ha duplicado con creces en una semana".

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"La tasa de letalidad se mantiene en el 17 %, lo que concuerda con la tardanza en la llegada a los hospitales de las personas heridas por explosiones y bombardeos", añadió la OMS, que apuntó que la costa oeste tomada por los hutíes "ya no es accesible para el sistema de salud" del Gobierno yemení.

Además, alertó de que la disputada ciudad de Taiz "ha perdido sus accesos occidentales y debe prepararse para el aislamiento", en medio del desplazamiento "masivo" de residentes en seis gobernaciones, que se cuentan por decenas de miles.

En los últimos días, los hutíes han protagonizado importantes avances en la costa yemení del mar Rojo y se han hecho con el control del estratégico estrecho de Bab al Mandeb, una vía marítima comercial de vital importancia y que ha cobrado aún más relevancia tras el bloqueo del estrecho de Ormuz tras el inicio de la guerra de Irán. EFE

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