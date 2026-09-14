Las futuras vacunas contra la tuberculosis podrían salvar 7 millones de vidas, según Gavi

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Ginebra, 14 sep (EFE).- Nuevas vacunas contra la tuberculosis, enfermedad que causa cientos de miles de muertes anuales, podrían salvar 7,3 millones de vidas entre 2030 y 2050, prevé la Alianza para las Vacunas Gavi, que pide más esfuerzos para proseguir su investigación y garantizar una distribución justa de los resultados.

Las nuevas vacunas podrían generar además hasta 135.000 millones de dólares en beneficios económicos en los países de renta baja y media, según un análisis de Gavi publicado este lunes.

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Actualmente sólo hay una vacuna autorizada, la Bacille Calmette-Guérin (BCG), desarrollada hace más de 100 años y eficaz para proteger a bebés y niños pequeños de formas graves de la enfermedad, aunque su protección disminuye con el tiempo.

Las nuevas vacunas, destacó Gavi, buscan cubrir las lagunas de la BCG, con el fin de prevenir la tuberculosis pulmonar infecciosa en adolescentes y adultos.

Actualmente hay varias candidatas en desarrollo, siendo una de las más avanzadas la M72/AS01E, investigada por la farmacéutica británica GlaxoSmithKline junto al Instituto de Investigación Médica Gates.

Otra candidata es la MTBVAC, investigada por la firma española Biofabri.

La tuberculosis es aún una de las enfermedades más mortíferas del mundo, con 10,7 millones de casos y 1,2 millones de fallecidos en 2024.

Gavi, ganadora en 2020 del Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional, calcula que la demanda de estas futuras vacunas en los países de renta baja y media podría alcanzar los 85 millones de vacunaciones anuales, especialmente en los primeros años de distribución. EFE

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