Japón acusa a los hutíes de desestabilizar "a toda la región" con sus ataques

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Tokio, 14 sep (EFE).- El ministro de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, acusó este lunes a los rebeldes hutíes de Yemen de desestabilizar "a toda la región" con sus ataques en el mar Rojo, y ofreció su apoyo al Gobierno yemení reconocido internacionalmente.

Durante una llamada telefónica con su homóloga yemení, Afrah al Zouba, Motegi "remarcó que estos ataques están desestabilizando a toda la región, incluido el estrecho de Bab el Mandeb y el mar Rojo, lo que representa una auténtica amenaza a la navegación", detalló el Ministerio de Exteriores japonés en un comunicado.

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El máximo responsable de la diplomacia japonesa destacó el compromiso de Tokio con el Gobierno de Yemen, y dijo que seguirá brindando apoyo a las autoridades, incluyendo "asistencia para el fortalecimiento de las capacidades de la Guardia Costera de Yemen".

Los rebeldes hutíes, aliados de Irán, iniciaron en agosto una ofensiva en la que se hicieron con el control de toda la costa yemení hasta el estrecho de Bab el Mandeb, vital para el comercio marítimo internacional, además de lanzar varios ataques contra instalaciones civiles y de energía saudíes.

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Las fuerzas del Gobierno yemení reconocido internacionalmente, mientras, han ido retrocediendo en las últimas semanas ante la rápida ofensiva de los insurgentes por la costa occidental del país.

Los hutíes, por su parte, han acusado a Arabia Saudí, que interviene en Yemen desde 2015, de llevar a cabo una campaña de bombardeos contra territorio yemení, y la escalada amenaza el acuerdo de alto el fuego de 2022, mediado por Naciones Unidas, para poner fin al conflicto.

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La monarquía árabe, que es el mayor productor de petróleo de la OPEP, está sufriendo grandes pérdidas al encontrar severas dificultades para exportar su crudo debido al bloqueo del estrecho de Ormuz, en el marco de la guerra de Irán, y de la campaña de los hutíes y la prohibición de paso a sus buques por el mar Rojo. EFE