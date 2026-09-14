Francia e Irak acuerdan diversificar rutas energéticas ante la tensión en Oriente Medio

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París, 14 sep (EFE).- Francia e Irak acordaron este lunes impulsar nuevas conexiones energéticas y diversificar las vías de exportación de petróleo y gas, en un intento por reducir la vulnerabilidad de la región ante la creciente inestabilidad en Oriente Medio.

En una declaración conjunta, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi -de visita oficial a Francia-, destacaron así la importancia de las interconexiones regionales y la diversificación de las rutas de exportación para garantizar la seguridad energética regional.

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Por ello, subrayaron la necesidad de mejorar los vínculos energéticos entre Irak, Europa y Francia, según una declaración conjunta.

Los dos países respaldaron además la libertad de navegación y la seguridad marítima, con especial atención al estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte mundial de petróleo y gas.

Macron apoyó los esfuerzos de Bagdad para consolidar el monopolio estatal de las armas, mientras ambos Gobiernos acordaron profundizar su cooperación militar y preparar una hoja de ruta para futuras adquisiciones de material de defensa francés por parte de Irak.

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Bagdad también se comprometió a continuar las investigaciones sobre el ataque del 11 de marzo contra fuerzas francesas en territorio iraquí, en el que murió el mayor Arnaud Frion y cinco soldados resultaron heridos.

En el sector energético, TotalEnergies y el Gobierno iraquí prevén iniciar conversaciones sobre proyectos destinados a elevar la producción de petróleo, mejorar la eficiencia energética y avanzar en la transición energética del país.

Francia e Irak buscan asimismo ampliar sus vínculos económicos, con oportunidades de cooperación en energía, infraestructuras, industria, servicios y sanidad.

Los Gobiernos firmaron además acuerdos sobre financiación para el desarrollo, aviación civil y navegación aérea, y acordaron reforzar la cooperación en educación, investigación e innovación, incluidos proyectos sobre cambio climático, escasez de recursos e inteligencia artificial.

Francia también mantendrá su apoyo a la conservación del patrimonio cultural iraquí y a la reconstrucción de las zonas afectadas por el grupo Estado Islámico, según la declaración conjunta. EFE