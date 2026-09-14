El evento de divulgación 'Las que cuentan la ciencia', creado por la UCO, llega por primera vez a Uruguay

14/09/2026 Imagen de la edición 2026 de 'Ellas y la ciencia' en Ecuador. SOCIEDAD UCO

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El evento 'Las que cuentan la ciencia' , creado por la Universidad de Córdoba (UCO) en el año 2018, se celebrará por primera vez en Uruguay el miércoles 18 de noviembre en el Centro Cultural de España en Montevideo, auspiciado por la Universidad de Córdoba y la Consejería Cultural y Científica de la Embajada de España en Uruguay, con la colaboración de la Universidad de La República (Udelar).

Así lo ha indicado la UCO en una nota en la que ha subrayado que esta iniciativa, que ha cautivado a miles de personas en España y que ya cruzó el Atlántico hacia Ecuador y Chile llegará a Uruguay en noviembre, cuenta con el apoyo de los ministerios españoles de Ciencia y de Igualdad a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el Instituto de las Mujeres, así como con las embajadas españolas en Chile, Ecuador y Uruguay.

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En el espectáculo, investigadoras, periodistas científicas y divulgadoras convierten sus investigaciones o conocimiento en charlas cercanas, visibilizando el trabajo de las mujeres en ciencia de una manera más lúdica y para público general.

Para la configuración del programa de 'Las que cuentan la ciencia' en Uruguay, las instituciones promotoras han contado con un panel de expertas en ciencia con perspectiva de género y en programas de fomento de las mujeres en ciencia.

Así, han formado parte de este comité asesor María Goñi, experta en género y profesora de Udelar; María Eugenia Francia, miembro del Consejo Asesor en Género del Instituto Pasteur; Alma Varela y Verónica Suárez, de la Asociación de Científicos Españoles en Uruguay; Carla Pereira, gestora del programa 'Más mujer en ciencia'; Anabel Fernández, presidenta de la Asociación de Investigadores y Científicos en Uruguay; Elena Lázaro, directora de la Unidad de Cultura Científica de la UCO; Juan Manuel López, consejero cultural de la Embajada Española en Uruguay; Azul Cordo, comunicadora en Udelar, y Daniela Hirschfeld, comunicadora científica, coordinadora local y presentadora del evento

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En 2023, el proyecto de 'Las que cuentan la ciencia' dio el salto a Ecuador de la mano de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) de la ciudad de Guayaquil, con el apoyo de la Embajada de España en Ecuador, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas (Remci), dando vida a la versión local 'Ellas y la ciencia'. El siguiente paso fue Chile, donde gracias a un convenio de colaboración firmado entre Universidad de Córdoba y la Universidad Autónoma, su Unidad de Cultura Científica y el Centro de Comunicación de las Ciencias organizan este evento en octubre. Ahora, en noviembre llegará Uruguay.

El objetivo de este evento, incluido en un programa más amplio de acciones de promoción de las mujeres en ciencia, es promover el desarrollo de habilidades comunicativas en investigadoras, potenciar el intercambio iberoamericano en cultura científica y ofrecer a la ciudadanía un espectáculo de divulgación de calidad.

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La entrada al espectáculo será gratuita y el programa completo de divulgadoras participantes será comunicado próximamente.