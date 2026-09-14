Cazas de la OTAN interceptan un dron cerca de Kaunas, Lituania

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Múltiples cazas de la OTAN han derribado pasada la medianoche de este martes un dron en el espacio aéreo de Lituania, concretamente sobre el distrito de Kaunas, tras saltar las alarmas por el avistamiento del mismo, lo que ha puesto en alerta a varias zonas del país, incluida la capital del país báltico, Vilna.

"Se ha neutralizado con éxito un dron sobre territorio lituano", ha informado en redes sociales el Ministerio de Defensa de este país, que ha destacado en la misma publicación que "las Fuerzas Armadas de Lituania y los pilotos italianos que prestan servicio en la Misión de Defensa Aérea de la OTAN han dado una respuesta rápida y responsable".

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Apenas unos minutos antes, las autoridades lituanas ponían en alerta amarilla por "dron potencialmente detectado" a los distritos de Eletrenai, Trakai, Kaunas y Vilna, además de la propia ciudad, a través de la plataforma lituana de protección civil y preparación ante situaciones de emergencia, LT72.

Sin embargo, escasos minutos después del anuncio del Ministerio de Defensa, la plataforma LT72 --dependiente de la cartera de Interior-- ha comunicado en otro mensaje el levantamiento de la alerta amarilla sobre todos los territorios advertidos.

Por su parte, el jefe del Centro Nacional de Gestión de Crisis (NKVC, por sus siglas en lituano), Vilmantas Vitkauskas, ha declarado a la emisora de la radiotelevisión estatal, LRT, que el dron ha sido derribado concretamente cerca de la localidad de Pratkunai, sita en el distrito de Kaisiadorys, en la provincia de Kaunas.

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Tras la interceptación, "se han desplegado efectivos para identificar de qué tipo de dron se trata, cuáles son sus características y cuál era su objetivo de vuelo", ha indicado Vitkauskas.