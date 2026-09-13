Los ataques rusos junto a la frontera polaca afectaron a varios políticos extranjeros

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Berlín, 13 sep (EFE).- Los ataques rusos con drones que se produjeron este domingo contra varios objetivos en territorio ucraniano cercano a la frontera polaca, entre ellos un tren que recorría el trayecto Kiev-Varsovia, afectaron a varios políticos extranjeros, según diversas fuentes.

El ministro de Exteriores estonio, Margus Tsahkna, anunció en X que varios miembros de su equipo se habían "quedado atascados" en el paso fronterizo de Jagodyn-Dorohusk, a 800 metros del cual un dron provocó el incendio de una gasolinera y de varios camiones, y habían sido "incapaces de salir de Ucrania debido a la amenaza por drones".

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"Los ataques rusos se están volviendo más intensos y acercándose cada vez más a la OTAN y a la UE. Nuestra respuesta debe intensificarse también", aseguró.

También tuvieron que ser evacuados varios trenes, a una distancia de unos dos kilómetros de la frontera, donde uno de ellos, que transportaba a unos 200 pasajeros, fue alcanzado por un dron, que no llegó a causar heridos.

Entre los evacuados de un tren que circulaba con unos minutos de antelación sobre el atacado se encontraba el asesor en política exterior del canciller alemán Friedrich Merz, Günter Sautter, según el semanario alemán Der Spiegel.

Éste regresaba, según dicho medio, de conversaciones mantenidas con sus homólogos de Reino Unido, Francia e Italia con el Gobierno ucraniano sobre la posible reanudación de las contactos de paz con Rusia.

El sábado había participado además en la conferencia de seguridad internacional Yalta European Strategy, de acuerdo con Der Spiegel.

A ésta habían acudido también, según el diario británico Daily Mail, el exprimer ministro británico Boris Johnson y el exprimer ministro sueco Carl Bildt, que fueron evacuados también del mismo tren por precaución.

Según este medio, en el tren evacuado se encontraban también asesores de seguridad de Reino Unido, Francia e Italia, diputados alemanes, así como diplomáticos y académicos.

En vídeos difundidos en redes sociales se ven personas que corren por un andén entre dos trenes estacionados mientras de fondo se produce una explosión.

Por su parte, el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, afirmó en X que los ataques contra objetivos cercanos a la frontera representan "el terror de Putin 'llamando' directamente a las puertas de la UE y de la OTAN".

"Los bárbaros rusos están a vuestras puertas, queridos socios. Actuad ahora: lanzad todo el peso de vuestras sanciones contra el agresivo régimen de Putin. Haced que Moscú sienta las consecuencias de su terror", agregó.

El ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, de visita en Kiev, denunció en una rueda de prensa con Sibiga que los "bombardeos literalmente a unos cientos de metros de la frontera" están afectando también a la seguridad de los ciudadanos polacos. EFE

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