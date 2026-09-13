Las fuerzas de Turquía lanzan redadas contra organizaciones defensoras de la comunidad LGBTI

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Las fuerzas de seguridad de Turquía han lanzado en las últimas horas una serie de redadas contra organizaciones en defensa de los derechos de la comunidad LGBTI y activistas, en el marco de unas operaciones que tienen como objetivo a "nueve organizaciones, trece compañías y 162 sospechosos", según las autoridades.

"Como parte de las operaciones 'Mi familia es segura', se han llevado a cabo operaciones en colaboración con la Policía y la Gendarmería tras iniciarse procedimientos legales contra 162 sospechosos, nueve organizaciones y trece compañías en 15 provincias", ha dicho el ministro de Justicia turco, Akin Gurlek.

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Gurlek ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que estas operaciones son parte de los esfuerzos de las autoridades para "proteger a los niños, a la institución familiar y al orden social", antes de agregar que las redadas se han saldado con la incautación de "sustancias estupefacientes y numerosos materiales digitales".

Asimismo, ha asegurado que las autoridades investigaron a "personas que facilitan o proporcionan lugares para la prostitución, empresas sospechosas de proporcionar un entorno para estas actividades, personas que producen y difunden contenido obsceno, y actividades dirigidas a exponer a los niños a dicho contenido".

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"En el marco de la responsabilidad que nuestra Constitución impone al Estado en relación con la protección de la familia y los niños, no toleraremos ninguna organización criminal, red de abuso o actividad ilegal que tenga como objetivo a nuestros niños, jóvenes y familias", ha zanjado.

La Policía ha llevado a cabo varias redadas en bares de ambiente en la ciudad de Estambul, así como unos baños públicos masculinos en la ciudad. Las relaciones homosexuales no están ilegalizadas en Turquía, si bien el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, afirma que los homosexuales son "pervertidos".

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Por su parte, la organización en defensa de los derechos de la comunidad LGBTI Kaos GL ha señalado en un comunicado que varios de sus miembros han sido detenidos durante las operaciones, en las que también se ha llevado a cabo un registro de sus oficinas.

Kaos GL ha puntualizado que "miembros de la junta de dirección y la oficina de auditorías" han sido puestos bajo custodia, mientras que "más de diez activistas han sido detenidos en redadas policiales en sus viviendas", sin que por ahora haya más detalles.

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