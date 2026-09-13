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El Papa reza por las víctimas del 11-S al cumplirse 25 años y pide renovar el compromiso por la paz "en todo el mundo"

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El Papa León XIV ha renovado este domingo su oración "por quienes perdieron la vida y por quienes continúan llevando consigo las heridas" de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos, al cumplirse veinticinco años de aquel "trágico día", y ha invitado a todos a rezar "para que el Señor conceda en todo el mundo mundo el don de la paz".

Así se ha expresado el Pontífice este domingo durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro del Vaticano, donde ha subrayado que "el recuerdo del trágico acontecimiento de hace veinticinco años impulsa a renovar nuestro compromiso por la paz, ante todo mediante la oración", que ha confiado a la intercesión de la Virgen María, en un momento en que "los conflictos y la violencia afligen a tantos hermanos y hermanas nuestros".

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Por otra parte, en su catequesis, el Papa ha reflexionado sobre el Evangelio del día, centrado en el perdón, y ha recordado que Jesús lo enseñó "y lo atestiguó hasta en la cruz, donde oró al Padre por sus perseguidores". Ante la pregunta de Pedro sobre cuántas veces hay que perdonar, el Pontífice ha subrayado que la respuesta de Jesús, "no hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete", significa perdonar "más allá de todo límite, sin medida".

"Sin el perdón no se puede vivir en paz: tarde o temprano, en el corazón y entre las personas, surgen conflictos, acusaciones, rencores y venganzas que destruyen las relaciones, dividen a las familias y desencadenan guerras", ha expresado León XIV, al tiempo que ha afirmado que "solo el perdón libera y devuelve la luz, incluso allí donde la pobreza material y moral del hombre, por un momento, ha ensombrecido el horizonte".

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