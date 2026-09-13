Agencias

AV. España le toma la medida al anfitrión y celebra el bronce del Mundial Femenino

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La selección española femenina de baloncesto ha logrado este domingo la medalla de bronce en la Copa Mundial de la FIBA 2026, que se disputa en Berlín, gracias a una amplia victoria por 81-58 ante la selección anfitriona, que además ha servido para lamerse heridas de su amarga derrota en la víspera ante Estados Unidos en semifinales.

En el Uber Arena de la capital alemana, España se cruzó con Alemania por tercera vez en el último mes. Una había sido en la gira de amistosos preparatorios y la otra en la jornada 1 de la fase de grupos en este torneo. Y aunque esta ocasión el contexto era distinto, 'La Familia' se recuperó del sinsabor ante las estadounidenses y celebró subir al podio.

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