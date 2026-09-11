Vicky Martín Berrocal, a corazón abierto sobre su historia de amor con Javier Cabrera: "No lo esperaba"

11/09/2026 Rocío Martín Berrocal, Alba Díaz, Vicky Martín Berrocal y Victoria Martín presentan la segunda temporada de 'Las Berrocal' en el FesTVal EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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'Las Berrocal' han revolucionado este viernes el FesTVal de Vitoria con la presentación oficial de la segunda temporada de su reality en Movistar Plus. Radiantes, y fieles cada una a su estilo, Vicky Martín Berrocal -impecable con un dos piezas gris con chaqueta ajustada con escote en uve y botonadura frontal; su hija Alba Díaz -que ha deslumbrado con una falda larga de pailletes multicolores-; su hermana Rocío Martín Berrocal -con un conjunto marrón repleto de drapeados de inspiración ochentera-; y la matriarca del clan, Victoria Martín -pura elegancia con un diseño fluido con un hombro caído en marrón chocolate- han revelado las primeras pinceladas de la nueva entrega de su docureality, en el que una vez más vuelven a abrir las puertas de su universo familiar, personal y profesional a lo largo de 6 episodios que reflejan, en estado puro, la especial relación que mantienen.

"Yo siento que soy la cruz de guía de esta familia. Desde que murió mi padre me hice cargo, no porque ellas me lo pidieran, sino porque yo lo entendía así, porque me gusta mucho estar pendiente, soy muy protectora... Ha sido bonito hacer este proyecto juntas y la verdad es que acompañar a estas mujeres es un regalo" ha reconocido la diseñadora, que aunque no ha podido revelar ningún detalle de esta segunda temporada, sí ha adelantado que nos quedaremos sin palabras en muchos momentos en los que, a corazón abierto, muestran cómo es su día a día sin filtros.

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Huyendo de comparaciones con otras sagas mediáticas como Las Campos o Las Pombo, Victoria ha asegurado que "no nos parecemos a nadie, pero no porque seamos mejor que nadie sino porque somos nosotras con nuestras circunstancias". "Nosotras somos únicas" ha añadido Alba, mientras Vicky ha opinado que "las comparaciones son odiosas porque cada uno ha vivido su vida, cada uno viene de donde viene".

"Nosotros somos la verdad. No es la familia perfecta. ¿Quién tiene una familia perfecta? ¿Quieres ser perfecta? Yo no quiero ser perfecta, es muy aburrido. Entonces, en la vida pasan cosas. Cuando tú te muestras cómo eres... Yo lo que quiero es ser libre" ha confesado la ex de Manuel Díaz 'El Cordobés', reconociendo que es algo que ha ido consiguiendo poco a poco y tras liberarse de los miedos que le hacían no disfrutar de su libertad como le gustaría. "Y nosotras somos unas privilegiadas. La vida nos sonríe, a mí me ha sonreído de toda mi vida, y a todas las que estamos aquí" ha expresado emocionada.

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Una presentación en la que además Vicky ha roto su silencio sobre Javier Cabrera después de salir a la luz su incipiente relación a mediados de julio. Y aunque no ha querido desvelar ningún detalle sobre el empresario andaluz que le ha devuelto la ilusión en el amor -"eso lo dejamos para la tercera temporada de 'Las Berrocal'" ha bromeado mientras su hija Alba cantaba 'Y cómo es él' de José Luis Perales-, sí ha confesado que "estoy en un momento muy bueno. Estoy feliz".

"Estoy en un momento que, bueno, pues, sí, ilusionante, que no esperaba y que, bueno, que lo estoy viviendo. Y la verdad es que... No sé cómo decirlo. La verdad es que estoy bien. No, no, no tengo nada que esconder porque no he escondido nada en mi vida. Los que me conocéis de mucho tiempo, sabéis que lo cuento todo, ¿sabes? Hay veces que debería, ¿verdad? Como decía mi padre, callarte pero no soy capaz. Pero sí, soy muy afortunada" ha reconocido.

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Sin embargo, y aunque ahora vuelve a estar enamorada, sí ha querido dejar claro que la felicidad no depende de estar en pareja: "Yo he estado muy bien sola. Es verdad. Porque, además, todas hemos aprendido a estar solas. No sé si solas, solteras. Porque sola yo no he estado. Yo sola he estado cuando he querido estar sola. O sea, cuando te quedas en tu soledad. Hemos aprendido a estar solteras y se está que no veas".

"Pero también es verdad que tener un compañero... A alguien en tu vida y compartir. Y es muy bonito. Compartir es de guapas. Compartir es maravilloso. Entonces, bueno, pues sí" ha zanjado con una inmensa sonrisa reflejo del gran momento que está viviendo al lado de Javier.

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