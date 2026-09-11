Los Miami Dolphins de la NFL llegan a Argentina con fiestas para ver partidos y talleres

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Miami (EE.UU.), 11 sep (EFE).- Los Miami Dolphins inician este fin de semana su desembarco en Argentina con el primero de una serie de eventos previstos hasta final de año, que reunirá a aficionados, patrocinadores e 'influencers' en Buenos Aires para ver juntos su debut de temporada en la NFL.

La conocida como 'watch party' tendrá lugar este domingo en el Hard Rock Café de Puerto Madero a partir de las 16:30 hora local (19:30 GMT) y emitirá el encuentro entre los Dolphins y Las Vegas Raiders.

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El evento será la carta de presentación de los Miami Dolphins en Argentina e incluirá la ambientación oficial de la franquicia, espacios especiales para fotografías y exhibiciones de camisetas, cascos y otros elementos representativos del equipo.

Considerados uno de los equipos más emblemáticos de la NFL, los Dolphins poseen dos 'Super Bowl' (1972 y 1973) y son la única franquicia en haber finalizado una temporada invictos (1972).

Además, se convirtieron en un fenómeno global en las décadas de 1980 y 1990 bajo los mandos del mariscal de campo Dan Marino, uno de los mejores jugadores de la historia.

Su llegada a Argentina incluirá cinco eventos hasta el final de la temporada, según explicó a EFE Leandro Petersen, fundador y director ejecutivo de TAI, la firma encargada de gestionar su desembarco.

Además de las 'watch parties', también prevén organizar talleres de fútbol americano, y Petersen indicó que el plan podría expandirse en un futuro a la apertura de academias de este deporte en Argentina.

"Es una gran oportunidad para ellos con una audiencia tan buena como la argentina, que es fanática del deporte. Somos seguidores de la NFL y de la NBA históricamente. Creo que es una buena oportunidad para incrementar la audiencia y que la marca de los Dolphins se posicione en un mercado tan grande", afirmó el empresario.

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Los Dolphins son la única franquicia de la NFL que cuenta con los derechos comerciales para operar en Argentina gracias al Programa de Mercados Globales de la liga, una licencia exclusiva que le permite desarrollar su marca en el país sin la competencia de otros equipos.

También cuentan con derechos exclusivos en Colombia y compartidos en Brasil, España, México y Reino Unido.

La franquicia de Miami es la segunda de la NFL que más partidos ha jugado fuera de las fronteras de Estados Unidos, en el marco de los esfuerzos que la liga está realizando para internacionalizar este deporte.

El año pasado jugaron contra los Washington Commanders en el Santiago Bernabéu, en Madrid, lo que supuso el estreno de la NFL en España. EFE

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