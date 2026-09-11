La inflación interanual en EE.UU. se mantiene en 3,4 % en agosto

Guardar

Washington, 11 sep (EFE).- El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos (EE.UU.) se mantuvo en el 3,4 % en agosto después de bajadas consecutivas en los dos meses anteriores, a tono con los pronósticos de analistas, influenciada por un rebote en los precios del combustible debido a la guerra en Irán.

La inflación subyacente, que excluye los volátiles componentes de energía y los alimentos, bajó al 2,4 %, una décima menos que en julio, informó este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS). EFE

PUBLICIDAD