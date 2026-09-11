Gorriarán confía en la recuperación de Tigres

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Monterrey (México), 11 sep (EFE).- "Esto sigue", afirmó este viernes el centrocampista uruguayo Fernando Gorriarán al comentar las importantes bajas del equipo mexicano y la necesidad de dar un golpe de timón para enderezar su campaña en el Torneo Apertura.

Los argentinos Ángel Correa y Guido Pizarro y el francés André-Pierre Gignac abandonaron las filas del club, que ocupa el decimoquinto puesto del torneo con 6 puntos de 18 posibles, a 10 del líder América.

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"Se lo decía a los chicos. Se fueron grandes líderes del equipo. Se fue Ángel, se fue Guido, se fue André, gente muy importante de un nombre y con una espalda muy grande, pero esto sigue, tenemos que seguir compitiendo. No importa quién esté dentro de la cancha, lo que requiere la afición, la institución, esta camiseta es competir", dijo el centrocampista a periodistas.

Correa salió para reforzar a River Plate, su compatriota Pizarro abandonó el banquillo, que ocupa provisionalmente el mexicano Víctor Manuel Vucetich, y también dejó las filas el francés Gignac, goleador histórico del conjunto.

Gorriarán dijo confiar en que Tigres comenzará su recuperación este sábado en el derbi con Monterrey, que dirige el argentino Matías Almeyda.

"Vamos a ir a jugar contra un gran rival que está viviendo un buen momento, pero somos Tigres y nunca hay que darnos por muertos. Tengo plena confianza y mucha ilusión de poder revertir esta situación. Ojalá que mañana sea el primer paso para volver a ilusionarnos todos", concluyó. EFE

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