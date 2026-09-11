Francia-Alemania y España-Estados Unidos, duelos de gigantes por un puesto en la final

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Berlín, 11 sep (EFE).- La Copa del Mundo femenina de baloncesto Berlín se acerca a su desenlace con la disputa de las semifinales de este sábado: por un lado, la anfitriona Alemania pondrá a prueba a una intachable Francia (16.30 horas, 14.30 GMT) y por otro, España intentará batir a la candidata al título, Estados Unidos (20.00 horas, 18.00 GMT).

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España tendrá enfrente a un ‘Team USA’ que, pese a tener un plantel plagado de estrellas, se mostró más mortal que nunca en fase de grupos ante una Italia que se quedó a las puertas de completar la gesta y terminó cayendo por tres puntos (52-55).

Más allá de la sorpresa ante el cuadro italiano, ningún otro equipo ha hecho temblar a la plantilla de Kara Lawson, que llega a estas semifinales tras haber vencido con mucha solidez a Hungría en los cuartos (108-56).

Pese a la superioridad mostrada ante el cuadro húngaro o ante China y República Checa, España puede agarrarse a la ausencia de A’ja Wilson y a que este nuevo ‘Team USA’ se encuentra en plena construcción al estar en medio de un cambio generacional.

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Estados Unidos busca su quinto título mundial consecutivo y el duodécimo de su historia, mientras que España quiere pelear por su cuarta medalla mundial y jugar la segunda final de su historia tras la de 2014 en Turquía.

Por su parte, Alemania ya ha hecho historia al colarse por primera vez en su historia en la pelea por el título. El mejor puesto en una Copa del Mundo para la selección germana fue el undécimo de 1998, cuando también ejerció el papel de anfitriona.

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Tras un mal inicio ante España en la fase de grupos (85-53), Alemania ha resurgido y bajo el liderazgo de Leo Fiebich y de Nyara Sabally logró eliminar en cuartos a una de las favoritas, la bicampeona de Europa, Bélgica (74-93).

Con un Uber Arena que prevé colgar el cartel de todo vendido para animar a las suyas, Alemania buscará superar a la mejor Francia de los últimos años y es que hasta ahora, ningún equipo ha logrado plantarle cara a ‘Les Bleus’.

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La menor ventaja con la que se ha impuesto el equipo de Toupane ha sido de 26 puntos ante Corea en la fase de grupos.

Gabby Williams, Valerie Ayayi o Marine Johannes han sido los nombres propios de una selección francesa que tendrá que mostrar que también está mentalizada para llevarse partidos ajustados. EFE

ip/cmm