Condenados a cárcel tres activistas por organizar actos en Hong Kong en recuerdo de la masacre de Tiananmen

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Un tribunal de Hong Kong ha condenado este viernes a penas de entre cinco y siete años de cárcel a tres activistas que organizaron actos en el territorio en conmemoración de la masacre de Tiananmen, una sentencia que ha generado ya críticas por parte de organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional.

Así, la corte ha dictado una pena de siete años y tres meses de cárcel para Chow Hang Tung, otra de siete años para Lee Cheuk Yan, y otra de cinco años y dos meses de cárcel para Albert Ho, en todos estos casos por cargos de incitación a la subversión bajo la polémica ley de seguridad nacional impulsada por Pekín.

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Los tres activistas encabezaban la Alianza de Hong Kong en Apoyo a los Movimientos Democráticos Patrióticos de China, un grupo ahora disuelto que organizó vigilias anuales en recuerdo de la masacre de Tiananmen y que ha recibido además una multa de 1,5 millones de dólares hongkoneses (cercad e 165.000 euros) en este mismo veredicto, según el portal Hong Kong Free Press.

La directora adjunta de Amnistía Internacional para China, Sarah Brooks, ha recalcado en un comunicado que "durante la mayor parte de los 30 años en los que el pueblo de Hong Kong conmemoró la represión de Tiananmen con una vigilia anual con velas, habría sido impensable que quienes organizaban el evento pudieran ir a prisión por su activismo pacífico".

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"No obstante, las condenas impuestas hoy ilustran hasta qué punto se ha transformado Hong Kong en nombre de la 'seguridad nacional'", ha dicho. "Estas condenas son una triple tragedia: para los y las activistas castigados injustamente, para supervivientes y víctimas de la propia represión de Tiananmen, y para las generaciones de hongkoneses a quienes se niega el espacio para hablar de uno de los sucesos más trascendentales de la historia moderna de China", ha señalado.

En este sentido, ha remarcado que "la persecución de los activistas de Tiananmen pone de manifiesto el profundo temor a las voces disidentes que define el régimen de 'seguridad nacional' de Hong Kong", antes de ahondar en que "la seguridad nacional no se refuerza encarcelando a personas por recordar pacíficamente a quienes murieron".

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"Puede que las autoridades crean que castigar a figuras destacadas disuadirá a otras personas, pero la historia demuestra que las peticiones de verdad y rendición de cuentas no desaparecen sin más porque sean criminalizadas"", ha destacado Brooks, quien ha insistido en que las sentencias suponen además "un insulto a la memoria de las víctimas y una afrenta a la historia".

"Los activistas de la Alianza de Hong Kong no han cometido ningún delito reconocido internacionalmente y deben ser excarcelados de forma inmediata e incondicional. Debe protegerse su derecho a recurrir contra estas injustas penas de prisión", ha apostillado.