Aumentan un 10 % hasta junio los delitos vinculados a la extrema derecha en Austria

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Viena, 11 sep (EFE).– Austria registró en la primera mitad de este año 862 delitos vinculados a la extrema derecha —como incitación al odio y ataques racistas, homófobos, xenófobos, antisemitas o islamófobos—, lo que supone un aumento de casi el 10 % respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 787.

La cifra fue divultada este viernes por el ministro del Interior austríaco, el conservador Gerhard Karner, en respuesta a una consulta parlamentaria.

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Este dato confirma la constante tendencia al alza de este tipo de infracciones en la república alpina, de nueve millones de habitantes: en todo 2023 se registraron 1.208 actos delictivos de extrema derecha, en 2024 la cifra subió a 1.486 y en 2025 alcanzó los 1.986.

Según el ministro, entre enero y junio pasados la gran mayoría de los casos (761) tuvieron una motivación explícitamente de extrema derecha, y entre ellos aumentaron especialmente las infracciones de la ley constitucional de 1947 que prohíbe las actividades de ideología nazi, así como la negación o minimización de los crímenes del régimen de Adolf Hitler.

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"Bajo ninguna circunstancia debemos acostumbrarnos a que los delitos y la violencia de extrema derecha sigan aumentando. Los fanáticos de extrema derecha son una amenaza para nuestra seguridad y nuestra democracia", declaró en el Parlamento la diputada socialdemócrata Sabine Schatz.

El Gobierno austríaco —una coalición entre conservadores, socialdemócratas y neoliberales— tiene previsto adoptar en los próximos meses un plan de medidas contra el extremismo de derecha en los ámbitos de la educación, la promoción de la democracia, la prevención, la detección temprana, la persecución penal y la resocialización.

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En los últimos años ha crecido de forma sostenida el apoyo popular al opositor y ultranacionalista Partido de la Libertad (FPÖ), integrante del grupo 'Patriotas por Europa' en el Parlamento Europeo que tras ganar las elecciones legislativas de 2024 con un 29 % de los votos, roza actualmente el 40 % en la intención de voto, según los sondeos. EFE