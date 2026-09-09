Un 'hacker' roba los 'tokens' de los suscriptores de Claude mediante 'malware' en sus ordenadores

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Un 'hacker' está robando 'tokens' de uso (la unidad de consumo) a suscriptores de Claude, el 'chatbot' de Inteligencia Artificial (IA), mediante un 'malware' del tipo 'infostealer' que roba las sesiones de inicio guardadas en el ordenador del usuario para agotar su cuota de uso sin que sea consciente de ello, según ha reconocido Anthropic.

Un consultor de Inteligencia Artificial independiente en East Sussex (Reino Unido) descubrió el 4 de agosto que su consumo de 'tokens' no coincidía con el uso que estaba dando a Claude de Anthropic.

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Tras revisar que el gasto de 'tokens' pasaba del 45 al 55 por ciento sin realizar ninguna tarea con Claude, contactó con Anthropic para solicitar un desglose detallado de peticiones, a lo que el laboratorio de IA se negó, aunque sí que confirmó actividad sospechosa.

Anthropic desactivó de inmediato la cuenta de pago de Grant De Swardt, revocó las sesiones y 'tokens' de Claude Code del lado del servidor, y le reembolsó 44,49 libras esterlinas por el tiempo restante de su suscripción de 200 dólares al mes, como informan en el medio especializado TechCrunch y recoge Europa Press.

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Asimismo, el laboratorio de IA, tras la investigación, comunicó a De Swardt que un 'hacker' había logrado acceder a su cuenta y estaba desviando 'tokens' en secreto, los cuales se habrían utilizado para gestionar peticiones de terceros sin su conocimiento. De hecho, este tipo de ataque podría haber continuado durante meses sin que la posible víctima lo advirtiera.

Es más, tras compartir su experiencia en Reddit, más usuarios relataron experiencias similares al ser conscientes de consumos desproporcionados de sus 'tokens', que iban del 0 al 100 por cien sin apenas usar Claude, e incluso otro usuario lo documentó en GitHub.

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Anthropic volvió a confirmar en un correo electrónico enviado a los usuarios que compartieron la incidencia que ha "tenido conocimiento de un actor malicioso que está utilizando 'malware' habitual del tipo 'infostealer' para robar sesiones de inicio de Claude de los ordenadores de las personas, y luego utilizarlas para acceder a las cuentas de Claude y consumir su uso".

Ante esta coyuntura, en la que, debido a la falta de un desglose detallado o de un historial de peticiones, los usuarios tendían a atribuir el consumo desproporcionado a un uso normal (o en el caso del que lo documentó en GitHub, a un bug), el laboratorio de IA aconseja escanear los equipos en busca de programas maliciosos, cerrar las sesiones activas en todos los dispositivos, cambiar credenciales y mantener precauciones generales contra el malware.

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No obstante, Anthropic declinó hacer comentarios al medio citado sobre cómo los usuarios pueden identificar el uso indebido de los 'tokens'.