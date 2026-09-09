Rusia dice que 'hoja de ruta' de Rubio es sólo una propuesta pero apoya reunión tripartita

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Moscú, 9 sep (EFE).- El Kremlin aseguró el miércoles que la 'hoja de ruta' a la que aludió el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, es por ahora sólo una propuesta, pero apoya la celebración de una reunión tripartita con Ucrania.

"A día de hoy, no existe, digamos, ningún programa o hoja de ruta formalizado. Hay una iniciativa general, una voluntad política conjunta, que ha sido confirmada, de reanudar las negociaciones trilaterales", comentó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

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Respecto a futuros encuentros, añadió: "Esperemos que a corto plazo esas negociaciones sean reanudadas. Seguimos en contacto con nuestros interlocutores estadounidenses".

Durante su viaje a Colombia, Rubio calificó de "sustanciales" las negociaciones mantenidas el pasado fin de semana en Moscú y Kiev por los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner.

"Creo que hay una oportunidad en las próximas semanas de desarrollar una hoja de ruta para avanzar, reanudar las negociaciones y puede ser que alcanzar una conclusión que sea aceptable para ambos bandos", señaló.

Al mismo tiempo, aseguró que ninguno de los bandos ha mostrado voluntad de hacer concesiones, ya que se mantienen firmes en sus líneas rojas.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, pidió el martes el "pronto" fin de la guerra en Ucrania en conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

Además, expresó su confianza en sellar la paz durante su actual mandato presidencial, a lo que Putin respondió desglosando los pasos que Washington puede dar para solucionar el conflicto.

Mientras, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, abogó el martes por negociar y combatir al mismo tiempo hasta alcanzar un arreglo definitivo.

"Combates y diplomacia. No veo razón alguna por la que no puedan desarrollarse en paralelo y simultáneamente, como ha ocurrido en la historia", dijo en una entrevista con la televisión pública.

Además, aseguró que los rasgos del Estado ucraniano- neutralidad y estatus no nuclear- que llevaron a Rusia a reconocerlo en su momento como un país independiente ya no existen.

El principal resultado de las negociaciones del fin de semana entre los mediadores estadounidenses y los líderes ruso y ucraniano, Volodímir Zelenski, fue la propia reanudación de los contactos tras más de seis meses de pausa por la guerra en Irán.

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Las conversaciones no produjeron ningún resultado y, de hecho, los bandos reanudaron inmediatamente los ataques contra ambas capitales después de 72 horas de tregua, aunque EE.UU. tiene esperanzas de convocar pronto una reunión tripartita, similar a la celebrada en febrero en Ginebra.EFE