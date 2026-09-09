Polonia obtiene de EE .UU. un crédito de 3.450 millones de euros para adquirir armamento

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Cracovia (Polonia), 9 sep (EFE).- Polonia y EE.UU. han firmado este miércoles un nuevo acuerdo de garantía de préstamo por valor de unos 3.450 millones de euros para la adquisición de armamento dentro del programa de financiación militar estadounidense para aliados.

En una rueda de prensa tras la firma del documento, el ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, indicó que se trata del sexto acuerdo de este tipo suscrito entre su país y EE.UU. y anunció que el dinero servirá para financiar "aviones F-35, tanques Abrams, helicópteros Apache, (...) equipos de reconocimiento, como drones avanzados y aerostatos Barbara".

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Mediante este acuerdo, Polonia dispondrá de garantías de crédito respaldadas por el Gobierno estadounidense, en condiciones financieras ventajosas, algo que según Kosiniak-Kamysz solo se concede "a los mejores aliados" y que consolida así a Varsovia como un socio prioritario de Washington.

Con ello se eleva el volumen total de apoyo estadounidense a Polonia dentro del programa FMF (financiación militar al extranjero, por sus siglas en inglés) hasta los 17.200 millones de euros.

Por parte de Washington firmó el documento el subsecretario de Estado Thomas DiNanno, que se halla en el país centroeuropeo acompañado de una delegación estadounidense enviada para inspeccionar las posibles ubicaciones de una base militar permanente de EE.UU. en territorio polaco.

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Varsovia remitió una propuesta formal a Washington en mayo para obtener el visto bueno definitivo del Pentágono a la instalación de esa base, algo a lo que el país del Vístula aspira desde hace años.

En ese mes, el ministro polaco de Defensa viajó a Washington, donde aseguró haber obtenido "una respuesta favorable" del Secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth.

El Gobierno polaco ha confirmado que Varsovia asumiría una parte importante de los costes que supondrían la construcción de la base y los servicios que acarrearía, como el mantenimiento de las instalaciones y el alojamiento de todo el personal civil. EFE

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