OIEA cierra investigación del programa nuclear sirio con la colaboración de nuevo Gobierno

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Viena, 9 sep (EFE).- La Junta de Gobernadores del OIEA, el organismo nuclear de la ONU, dio este miércoles por cerrada, tras quince años, su investigación sobre actividades secretas del programa atómico sirio durante la dictadura de Bachar al Asad, gracias a la cooperación y transparencia del nuevo Gobierno islamista.

Los 35 países miembros de la Junta, el órgano ejecutivo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), aprobaron por consenso una resolución en la que elogian la cooperación mostrada por Siria con los inspectores nucleares.

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La Junta expresa en el texto su "satisfacción" por que Siria haya proporcionado la información y el acceso necesarios para someter a las salvaguardias (controles) del OIEA el material nuclear que anteriormente no había sido declarado.

Asimismo, destaca que el Organismo pudo finalmente aclarar y resolver las cuestiones pendientes de su investigación, que comenzó en 2011.

Tras el visto bueno del nuevo Gobierno sirio, liderado por Ahmed al Sharaa desde la caída de Bachar al Asad en diciembre de 2024, los inspectores del OIEA han tenido en las últimas semanas acceso a instalaciones y documentación relacionadas con el antiguo programa nuclear sirio, entre ellas el complejo de Deir al Zur, bombardeado en 2007 por Israel.

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Según el análisis del OIEA, el reactor que se estaba construyendo en ese complejo podría haber permitido producir material fisible con fines militares.

Otro indicio fue el hallazgo de unas 73 toneladas de uranio natural en otra instalación que Siria no había declarado hasta julio pasado.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, aseguró el pasado lunes que todo indica que el anterior régimen de Siria desarrolló un programa nuclear con intenciones militares.

Tras destacar que el OIEA ha podido esclarecer y resolver los asuntos pendientes en materia de salvaguardias, la resolución "acoge con satisfacción la transparencia y la cooperación" de Siria y le "felicita" por las medidas adoptadas para resolver los incumplimientos.

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A partir de ahora, las instalaciones nucleares en Siria estarán sometidas a controles rutinarios de salvaguardias, siempre de acuerdo a las obligaciones legales asumidas por el país árabe. EFE