Elisa Aguilar: "Queremos que las jugadoras sientan que hay un país detrás apoyándolas"

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La presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, aseguró este miércoles que la selección española afronta los cuartos de final de la Copa del Mundo Femenina de Berlín con la ambición de "soñar en grande" y reclamó el apoyo de la afición a través de la iniciativa #ElMundialDeTodos.

"Queremos que las doce sientan ese calor, que hay un país detrás apoyándolas y animándolas para poder llegar a esas ansiadas semifinales", aseguró la presidenta de la FEB, que analizó la actualidad del combinado dirigido por Miguel Méndez antes de la tradicional comida con los medios desplazados a Berlín, en la víspera del encuentro de cuartos de final que España disputará este jueves a las 20.45 horas contra Italia o Australia.

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"Este es el momento clave. No hay que poner paños calientes. Estamos en cuartos de final y queremos soñar en grande. Soñar en grande significa ganar en cuartos de final: sea a Italia o sea a Australia", afirmó la presidenta de la FEB, que considera que España tiene opciones de seguir avanzando si ofrece su mejor versión. "Si estamos bien, tenemos muchas opciones de llegar a semifinales", añadió.

La dirigente destacó además el crecimiento experimentado por el baloncesto femenino desde su etapa como jugadora y puso en valor la repercusión que está teniendo el Mundial de Berlín. "Ahora, como presidenta, echo la vista atrás y veo el camino importante que hemos recorrido. Estamos en un momento impresionante aquí en Berlín, no solo por el 'sold out' que registra el pabellón, sino por toda la visibilidad que estamos dando en España, como demuestran los datos de audiencia", señaló.

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En este contexto, Aguilar quiso respaldar el llamamiento lanzado por las doce jugadoras de la selección a través de las redes sociales bajo el lema #ElMundialDeTodos, con el objetivo de que el equipo sienta el respaldo de los aficionados españoles en la fase decisiva del torneo.

"Hemos hecho un llamamiento en redes sociales. Hablamos del Mundial de todos porque necesitamos sentir el cariño y el calor de la gente. Animo a todos los aficionados a que se unan a este movimiento para que les llegue a las jugadoras", explicó Aguilar.

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