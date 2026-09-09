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Macron anuncia 5.000 millones de euros de inversiones en el sector espacial europeo

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París, 9 sep (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este miércoles 5.000 millones de euros de contratos y de inversiones en el sector del espacio europeo en la Cumbre Espacial Internacional que reúne hasta mañana en París a una quincena de jefes de Estado y de Gobierno.

Esta información se suma a los 15.700 millones anunciados por la Comisión Europea consagrados a la concesión de la constelación de satélites europeos IRIS².

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A la cumbre fueron invitados 120 países, pero ha habido importantes bajas de última hora. El canciller alemán, Friedrich Merz, no estará finalmente, a pesar de que el encuentro está copresidido por Alemania, y tampoco participarán dos de los principales actores del sector del espacio, Blue Origin (Jeff Bezos) y SpaceX (Elon Musk). EFE

(foto) (vídeo)

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