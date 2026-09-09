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Kaneka tiene la intención de recurrir la resolución de nulidad en el juicio contra CoCrystal

PR Newswire

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TOKIO, 9 de septiembre de 2026

TOKIO, 9 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- El 5 de octubre de 2023, Kaneka Corporation presentó una demanda contra Cocrystal Technology (Jiaxing) Co., Ltd. y Cocrystal Health Industry (Zhejiang) Co., Ltd. (en conjunto, «CoCrystal») ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York (1:23-cv-7483-SJB-SDE), alegando que sus suplementos que contienen coenzima Q10 reducida, también conocida como «ubiquinol», infringen las reivindicaciones 5 y 15 de la patente estadounidense n.º 7.829.080 de Kaneka (la «patente '080» o «patente»).

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El 2 de septiembre de 2026, el Tribunal de Distrito de Nueva York de la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos desestimó este litigio, al considerar que la patente era nula por falta de habilitación. Esta resolución se dictó a pesar de que Kaneka había presentado pruebas que demostraban una utilidad significativa durante la tramitación de la solicitud de patente y de que un tribunal de distrito de Delaware había declarado previamente válida dicha patente.

Kaneka discrepa rotundamente de la resolución judicial del Tribunal de Distrito de Nueva York y de su interpretación de las pruebas que respaldan la validez y la utilidad significativa de la patente. Kaneka recurrirá de inmediato la resolución ante el Tribunal Federal de Apelación.

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La protección de la propiedad intelectual de Kaneka constituye uno de los pilares fundamentales de su actividad empresarial. El compromiso de Kaneka con la protección de estos derechos es inquebrantable, y no dudará en emprender acciones legales contundentes contra cualquiera que no respete la propiedad intelectual de Kaneka, incluida su «patente 080» y otras patentes relacionadas con la coenzima Q10 reducida. En la demanda interpuesta contra CoCrystal, Kaneka está plenamente dispuesta a hacer valer enérgicamente sus derechos de patente en toda su extensión, y así lo hará.

N.º de expediente: 1:23-cv-07483-SJB-SDE

Datos de contacto: Terese Mansell, vicepresidenta de Kaneka North America - terese.mansell@kaneka.com

View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/kaneka-tiene-la-intencion-de-recurrir-la-resolucion-de-nulidad-en-el-juicio-contra-cocrystal-302873223.html

FUENTE Kaneka Nutrients