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EEUU niega que la Guardia Revolucionaria de Irán haya alcanzado dos de sus destructores en Oriente Próximo

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El Ejército de Estados Unidos ha negado este miércoles que Irán haya alcanzado dos de sus destructores en Oriente Próximo, después de que la Guardia Revolucionaria afirmara haber atacado estos buques en el marco de un nuevo intercambio de ataques durante las últimas horas.

"La Guardia Revolucionaria de Irán afirma que alcanzó dos destructores de la Armada estadounidense que operan en Oriente Próximo. Esto es totalmente falso", ha dicho el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en un mensaje en redes sociales, en el que ha señalado que "todos los ataques de la Guardia Revolucionaria fracasaron".

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Así, ha agregado que, por su parte, "las fuerzas estadounidenses destruyeron diez petroleros iraníes durante la última semana". "Estos buques eran parte de una red en la sombra que financia a la Guardia Revolucionaria con miles de millones de dólares, sin que Irán pudiera defenderls", ha zanjado.

Estados Unidos ha lanzado durante los últimos días varias oleadas de bombardeos contra Irán, que ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, en medio del estancamiento del diálogo mediado por Pakistán para alcanzar un acuerdo que cierre la guerra abierta el 28 de febrero por la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

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