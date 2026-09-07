Sánchez reivindica al Gobierno español ante la "amenaza ultra" tras victoria de la AfD

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Madrid, 7 sep (EFE).- El presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, alertó este lunes del avance de la "amenaza ultra" en Europa, tras la aplastante victoria ayer de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en la región germana de Sajonia Anhalt, y consideró que un Gobierno de coalición progresista como el suyo "es hoy más necesario que nunca en el mundo", ya que es "la vanguardia del avance frente a los reaccionarios".

Sánchez aseguró, en una comparecencia en el Congreso en el inicio del curso político, que la victoria de la AfD ayer es "un aviso" de que "la amenaza ultra, gracias en "gran medida a la rendición" de la derecha tradicional, gana terreno en Europa y en el mundo, y añadió que es una "constatación" de la necesidad de gobiernos y políticas progresistas.

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La AfD arrasó en las elecciones con un 43,8 % de los votos frente al 17,2 % de la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido del canciller Friedrich Merz, el 9,3 % del Partido Socialdemócrata (SPD), el 8,9 % de Los Verdes, el 8,6 por ciento de La Izquierda y el 5,3 % de la izquierdista Alianza Sarah Wagenknecht (BSW). Sin embargo, el líder de la AfD en esta región, Ulrich Siegmund, se ha quedado a tres diputados de la mayoría absoluta necesaria para formar gobierno. EFE